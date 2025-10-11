Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Retenciones kilométricas en el lugar del siniestro. Salvador Salas

Manuel, el motorista fallecido en la N-340: trabajaba en nutrición deportiva y estaba a punto de ser padre

El hombre, de 42 años, era natural de un pueblo de Córdoba, aunque residía en Málaga junto a su mujer y un hijo

Juan Cano

Juan Cano

Málaga

Sábado, 11 de octubre 2025, 00:52

Tenía 42 años y se llamaba Manuel. El motorista fallecido en el accidente de la antigua N-340 a su paso por la zona del aeropuerto ... , y en el que también perdió la vida un peatón, era de un pueblo de Córdoba, pero residía en Málaga.

