Manuel, el motorista fallecido en la N-340: trabajaba en nutrición deportiva y estaba a punto de ser padre

Tenía 42 años y se llamaba Manuel. El motorista fallecido en el accidente de la antigua N-340 a su paso por la zona del aeropuerto ... , y en el que también perdió la vida un peatón, era de un pueblo de Córdoba, pero residía en Málaga.

Según ha podido saber este periódico, la víctima, que circulaba correctamente en su motocicleta por la calzada de la avenida de Velázquez en sentido Torremolinos, se dirigía a su puesto de trabajo en una empresa dedicada a la nutrición deportiva.

De hecho, el hombre llevaba puesto el pantalón blanco de su uniforme laboral, por lo que se especuló con que pudiera trabajar en el laboratorio, aunque este extremo no ha podido ser confirmado.

Manuel, que era natural del pueblo cordobés de Aguilar de la Frontera, estaba afincado en Málaga desde hacía un tiempo y vivía con su mujer y con un hijo. Estaba a punto de ser padre por segunda vez.

El siniestro se produjo a las 6.55 horas de este jueves 9 de octubre en el último tramo de la avenida de Velázquez a su salida de la capital. Al ser hora punta, los servicios de emergencias recibieron una veintena de llamadas alertando del accidente.

La mayoría de los informantes, testigos parciales, creían que algún vehículo había atropellado a un animal. Las llamadas hablaban de un perro, aunque los agentes pensaron en un jabalí, dado el número de avistamientos en entornos urbanos.

Hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Policía Local, así como de la Nacional y de la Guardia Civil. Los vestigios del siniestro se extendían por los tres carriles, lo que obligó a cortar por completo la calzada hacia Torremolinos. Las retenciones fueron kilométricas y no sólo en ese sentido, sino también en el contrario por el denominado 'efecto mirón'.

Los agentes del Grupo de Atestados de la Policía Local, Cuerpo de Seguridad que se ha hecho cargo de la investigación al haberse producido el accidente dentro de los límites del término municipal de Málaga, manejaron como primera hipótesis el atropello de un animal con el resultado de dos motoristas fallecidos.

El estado en el que quedó uno de los cadáveres no ayudaba a despejar las incógnitas alrededor del accidente. Una de las víctimas -a la postre se supo que el peatón- fue arrollada por numerosos coches que circulaban en el sentido correcto de la marcha y que nada pudieron hacer para evitarlo, dado que, como indicaban los testigos en sus llamadas al 112, había una leve neblina y aún estaba oscuro.

Además, sólo se localizó un casco en la calzada y la moto en la que viajaba la segunda víctima siguió circulando unos 400 metros después de que su ocupante saliera despedido, lo que añadía aún más complejidad a la labor de reconstrucción del accidente por parte de los agentes de Atestados.

Tras examinar la escena, los investigadores concluyeron que el peatón presuntamente cruzó la calzada desde el lado derecho hacia el izquierdo. Al invadir la vía, fue arrollado por un vehículo. Por el momento no se ha podido comprobar si lo atropelló la moto u otro coche. Sea como fuere, en el siniestro, el motorista perdió el control y acabó falleciendo como consecuencia del impacto.