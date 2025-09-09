Libertad con cargos para el detenido en Vélez-Málaga con un turismo de alta gama robado en Bélgica, tres pistolas y 960 euros

El Juzgado de Vélez-Málaga ha acordado la puesta en libertad sin fianza del ciudadano de origen dominicano, de 41 años, detenido el pasado jueves ... en la céntrica calle Verdiales de la capital de la Axarquía con un coche robado en Bélgica, tres pistolas, abundante munición y 960 euros en efectivo, tal y como adelantó SUR.

A pesar de que la autoridad judicial entiende que existen «motivos para estimarlo responsable criminalmente del delito de tenencia de armas prohibidas», únicamente ha acordado, por ahora, que comparezca en un juzgado todos los lunes de cada mes y cuando sea requerido.

Dijo a los agentes que no conocía al conductor que había huido, que solo lo había traído de Manilva a Vélez-Málaga

El arrestado, con iniciales L. A. R. S. y domicilio en Madrid, y que cuenta con numerosos antecedentes penales, tampoco podrá salir del territorio nacional y se le ha retirado el pasaporte. El delincuente reincidente está siendo asistido por el despacho de abogados del penalista Juango Ospina de la capital de España.

El arrestado, tras ser sorprendido por una patrulla de la Policía Local, que acudió después de un aviso vecinal, manifestó a los agentes que no conocía al conductor que había huido, que solo lo había traído de Manilva a Vélez-Málaga «porque se lo había pedido un amigo en común», del que no aportó datos a los policías.

Antecedentes

La primera detención de L. A. R. S, se remonta a 2018, sólo un año después de mudarse a España, según 'Málaga Hoy'. La Policía Nacional considera que su conducta desde entonces ha evidenciado «una clara propensión a infringir la legalidad de forma reiterada». El juez advierte en su auto de libertad que ésta podría ser revocada si con el avance de la instrucción se constatan «indicios más sólidos» que pudieran atribuirle los delitos que se investigan.

Con todo, su abogado ha alabado el trabajo de la Policía Nacional, que «ha hecho una gran labor en un caso tan delicado», y ha destacado al mencionado rotativo que el sospechoso ha quedado en libertad «porque no se daban los requisitos» para que ingresara en prisión. Por su parte, sostiene, seguirá trabajando «para defender su inocencia».

Los agentes prosiguen con la búsqueda del otro varón fugado a pie en dirección a la calle Villa de Madrid

El vehículo intervenido figuraba como sustraído en Bélgica, según ha podido saber este periódico. El arrestado fue puesto a disposición de la Policía Nacional de Vélez-Málaga para la instrucción de las correspondientes diligencias judiciales. Fuentes consultadas han apuntado que podría tratarse de dos sicarios, aunque la investigación está en una fase muy preliminar.

De hecho, los agentes policiales prosiguen con la búsqueda del otro varón fugado a pie en dirección a la calle Villa de Madrid, un hombre de 1,85 metros de altura, delgado, de tez morena y que llevaba una gorra en el momento de su huida.