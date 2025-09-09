Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vista panorámica del casco urbano de Vélez-Málaga. E. CABEZAS
Libertad con cargos para el detenido en Vélez-Málaga con un turismo de alta gama robado en Bélgica, tres pistolas y 960 euros

El juzgado veleño acuerda que comparezca todos los lunes de cada mes y cuando sea requerido, le retira el pasaporte y le prohíbe salir del país

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Martes, 9 de septiembre 2025, 15:28

El Juzgado de Vélez-Málaga ha acordado la puesta en libertad sin fianza del ciudadano de origen dominicano, de 41 años, detenido el pasado jueves ... en la céntrica calle Verdiales de la capital de la Axarquía con un coche robado en Bélgica, tres pistolas, abundante munición y 960 euros en efectivo, tal y como adelantó SUR.

