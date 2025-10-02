Investigan el sabotaje de la maquinaria para podar los Baños del Carmen en Málaga

Tras multitud de quejas vecinales y otros tantos informes policiales, el Ayuntamiento de Málaga ha empezado a podar y adecentar la zona verde situada en el antiguo camping de los Baños de Carmen ... . Pero los trabajos se han visto paralizados por dos actos de sabotaje consecutivos que ahora investigarán las Fuerzas de Seguridad.

Vecinos y comerciantes de la zona de Pedregalejo habrían protestado en numerosas ocasiones -verbalmente y por escrito- del estado de abandono de la zona, poblada de eucaliptos y palmeras, que llevaba años sin podarse y sin desbrozar. Además del perjuicio estético, alertaban del riesgo de incendio.

Tras estudiar el caso, el área de Parques y Jardines ha iniciado estos días los trabajos para podar los eucaliptos secos y sanear la zona. Sin embargo, la medida se ha encontrado con la oposición de un grupo de personas que frecuentan este enclave del litoral malagueño y que se niegan a que se intervenga sobre él para preservarlo tal y como está.

En las últimas 48 horas, se han registrado dos actos de sabotaje contra la maquinaria de Parques y Jardines que trabaja en la zona. El último se produjo anoche mismo. Alguien cortó el cableado de la plataforma elevadora que los operarios usan para podar los árboles.

Tras recibir el aviso a primera hora de esta mañana, la Policía Local envió varias patrullas al lugar para controlar la situación e identificar al grupo de personas que se opone a la poda. Media docena de ellas ya han sido