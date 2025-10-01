El Ayuntamiento poda y retira nidos de cotorras en los eucaliptos de los Baños del Carmen en Málaga

Era una larga reivindicación de la asociación de vecinos de Pedregalejo, y por fin ha comenzado hoy. El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área ... de Sostenibilidad Medioambiental, está realizando labores de mantenimiento del eucaliptal de los Baños del Carmen.

Técnicos y operarios de Tahler, la empresa adjudicataria del mantenimiento y conservación de las zonas verdes del distrito Este de la ciudad, con la supervisión del Servicio de Parques y Jardines y el apoyo de la Policía Local, están llevando a cabo trabajos de poda de ramas secas; así como la retirada de nidos de cotorras, que han establecido una importante colonia en este enclave.

Otra tarea importante de la intervención, que comenzó la semana pasada, es la eliminación de numerosos pies de eucaliptos que están secos. «Durante las tareas de mantenimiento, se han constatado que diez eucaliptos que venían perdiendo vitalidad como consecuencia de la sequía, la salinidad del entorno y la competencia entre ejemplares, no han podido ser recuperados, por lo que se ha procedido a su tala definitiva», tal y como explican desde el Consistorio.

En paralelo, también se ha procedido a la limpieza de las palmeras existentes y al desbroce general de la superficie de este espacio, donde la hierba estaba muy crecida fruto de las lluvias de la pasada primavera, que formó varias charcas en los terrenos. Según las previsiones, los trabajos se darán por culminados entre hoy y mañana.

Futuro parque

El principal área libre de edificaciones en el litoral Este de la capital malagueña ocupa una superficie de unos 20.000 metros cuadrados. Este espacio está llamado a convertirse en un gran parque marítimo para los vecinos del barrio.

La actuación está a la espera de que el Ayuntamiento y la Dirección General de la Costa y el Mar alcancen un acuerdo definitivo sobre las características del proyecto, en el que todavía no se ha logrado resolver la futura ubicación del astillero Nereo, para completar la conexión con el paseo marítimo de Pedregalejo. Y, sobre todo, sobre quién asumirá su financiación.