Declarado un incendio en el entorno de la estupa budista de Vélez-Málaga
El fuego se ha iniciado poco antes de las 19.00 horas y en la zona se han desplegado medios aéreos y terrestres del Plan Infoca
Martes, 21 de octubre 2025, 22:11
El terral de invierno ha provocado que en la provincia se registren en la tarde de este martes 21 de octubre las máximas temperaturas de ... España, con 33,5 grados en Rincón de la Victoria. Esta situación anómala e inédita en pleno otoño está provocando también que persistan los riesgos de los incendios forestales en Málaga, cuando el décimo mes del año 2025 se encamina a su recta final.
El último fuego se ha registrado a última hora de la tarde en el término municipal de Vélez-Málaga, en el entorno de la estupa budista Karma Guen, en el paraje conocido como La Crujía y la Aldea Alta. Las llamas se han iniciado en una zona de matorral y monte bajo, con algunas fincas de subtropicales, poco antes de las 19.00 horas. Hasta la zona, en la que hay varias viviendas rurales, se han desplazado inicialmente medios aéreos, pero se han retirado al caer la noche.
🔴DECLARADO #IFBenamargosa (Málaga).— EMA INFOCA (@Plan_INFOCA) October 21, 2025
🚁1 ligero
👩🚒1 grupo de bomberos forestales, 1 técnico de operaciones pic.twitter.com/gSplO8OiU8
En la zona del incendio siguen trabajando cuatro grupos de bomberos forestales, dos Bricas, dos técnicos de operaciones y dos autobombas, según han informado desde el Plan Infoca a través de las redes sociales. El fuego permanece activo.
Por su parte, fuentes municipales del Consistorio veleño han explicado a SUR que «algunos focos se han avivado con el viento, el helicóptero se ha retirado, y se mantiene Infoca en la zona». «No hay riesgo, en principio, para las viviendas», han apostillado, por lo que no ha sido necesario llevar a cabo, por ahora, desalojos de vecinos.
