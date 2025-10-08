Detenido tras forzar la caja de limosnas de la capilla de La Piedad en El Molinillo en Málaga

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 50 años que presuntamente forzó una caja de limosnas en el interior de la ... capilla de la Hermandad de la Piedad, en Málaga.

Al arrestado se le atribuye, además, la supuesta autoría de cinco delitos de hurto en establecimientos de la zona centro de la capital, la mayoría perpetrados en bares y restaurantes, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

Las pesquisas, practicadas por agentes adscritos al grupo de investigación de la Comisaría de Distrito Centro, se iniciaron con la denuncia presentada a finales del mes de agosto por responsables de la Hermandad de la Piedad, quienes informaban de la sustracción y forzamiento de una caja de limosnas que se hallaba dentro de la capilla situada en el barrio de El Molinillo.

Los hechos, que generaron alarma social en la zona, habían sido recogidos por las cámaras de seguridad del templo, centrándose las averiguaciones en la identificación del delincuente. Paralelamente, la Policía recibía varias denuncias por hurtos al descuido en establecimientos del centro de la ciudad, la mayoría en bares y restaurantes.

El sospechoso de estos últimos sucesos, cuyos datos físicos apuntaban a un mismo autor, y que a su vez coincidiría con el artífice del robo en la capilla, aprovechaba cualquier distracción de los empleados para acceder a la barra y así conseguir apoderarse del dinero de la caja registradora -o los objetos de valor que encontraba a su paso-.

Una vez identificado el investigado, y dada la dificultad para su localización por las importantes medidas de seguridad que tomaba, los agentes establecieron un dispositivo de búsqueda en las áreas más frecuentadas por el sospechoso. Finalmente, el dispositivo culminó con la detención del autor al que se le atribuyen cinco delitos de hurto y otro de robo con fuerza.