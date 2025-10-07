Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Zona donde sucedieron los hechos. Ñito Salas

Detenido en La Malagueta por agresión sexual a una menor a la que intentó rajarle la cara con unas tijeras

El sospechoso trató de huir a nado de la Policía Local, que estableció un cerco para impedirle escapar por el dique de Levante

Juan Cano

Juan Cano

Málaga

Martes, 7 de octubre 2025, 00:18

Un hombre de 39 años ha sido detenido por agresión sexual a una menor que estaba junto a una amiga en el paseo marítimo Matías ... Prats, en la capital. El sospechoso, que habría intentado agredir a la víctima con unas tijeras en la cara, y también a un testigo que defendió a la adolescente, trató de huir a nado, lo que ocasionó cierto revuelo en la playa de La Malagueta. La Policía Local coordinó un dispositivo para impedir su fuga, aunque al final un agente tuvo que lanzarse al agua para arrestarlo.

