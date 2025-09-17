Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Detenido el conductor del coche en el que murió la joven ilustradora de 26 años en Estepona

El arrestado, de 20 años y sobrino del novio de la víctima mortal, ha sido arrestado por la Guardia Civil por superar la tasa de alcohol permitida

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:06

La Guardia Civil ha detenido al conductor del coche en el que falleció la joven ilustradora, de 26 años, el pasado domingo, poco antes ... de la medianoche, en Estepona. Fuentes del Instituto Armado han informado a SUR de que el arrestado, que también resultó herido, superaba la tasa de alcohol permitida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

