Detenido el conductor del coche en el que murió la joven ilustradora de 26 años en Estepona

La Guardia Civil ha detenido al conductor del coche en el que falleció la joven ilustradora, de 26 años, el pasado domingo, poco antes ... de la medianoche, en Estepona. Fuentes del Instituto Armado han informado a SUR de que el arrestado, que también resultó herido, superaba la tasa de alcohol permitida.

Era domingo, 14 de septiembre y Silvia había acudido con su novio, Jorge, a la boda de su cuñada. Antes de que acabara el día ya estaban de regreso a casa, en San Pedro Alcántara, y el coche lo conducía un sobrino de su pareja; mientras que, él y la joven viajaban en la parte trasera. A la cabeza y a la cola también volvían, en sendos vehículos, familiares de la pareja de la víctima mortal.

Los que lideraban la fila se equivocaron de camino y dieron una vuelta, explica a este periódico Jorge poco después de salir del Hospital Costa del Sol, donde ha estado hospitalizado por las lesiones que ha sufrido. El coche en el que iba él con Silvia siguió la marcha por la A-7175, en la localidad de Estepona, en sentido Benahavís, hasta el kilómetro 2.

Jorge recuerda que entonces impactaron contra el coche en el que viajaban con sus primos y que se había desviado de la ruta hacía unos minutos. El conductor salió despedido. Él y Silvia quedaron atrapados en el interior del vehículo. A él pudo sacarlo su familia, que presenció el accidente. A ella tuvieron que rescatarla los bomberos, aunque ya no pudieron hacer nada por salvar su vida.

Eran las 23:47 horas y hasta el lugar se desplazaron también las Fuerzas de Seguridad. Tras realizarle la prueba de alcoholemia al conductor del turismo en el que murió la joven artistas y verificar que rebasaba la tasa permitida, agentes de la Guardia Civil de Tráfico procedieron a su detención. Desde el Instituto Armado han confirmado que el joven está siendo investigado por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio imprudente y lesiones.

Silvia estudió Bellas Artes y su especialidad era el dibujo. Ilustradora y tatuadora, cuenta su hermana, que la recuerda siempre «riendo y gritando». «Viva», la define. Apenas unas horas del siniestro y aún en shock, Nuria compartía con este periódico su deseo: que la última imagen de la joven sea «con luz» y que «toda la gente que la conocía se pueda despedir».