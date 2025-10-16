Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de una parte de la droga intervenida en la Axarquía. CNP
Sucesos en Málaga

Desarticulan en Vélez-Málaga una trama criminal dedicada al cultivo y exportación de marihuana a Europa

La Policía Nacional arresta a siete personas y se incauta de 70 kilos de droga, 8.400 euros en efectivo, balanzas de pesaje y máquinas de prensado

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Jueves, 16 de octubre 2025, 10:29

Comenta

Nuevo golpe al narcotráfico a gran escala con ramificaciones en la provincia. La Policía Nacional ha desarticulado en Vélez-Málaga una organización criminal dedicada al ... cultivo de marihuana para su posterior exportación en camiones a países europeos como Alemania, Suiza y Polonia. La trama, liderada por dos ciudadanos de procedencia lituana, contaba con una red de colaboradores autóctonos afincados en la Axarquía y la provincia de Granada, que alquilaban fincas aisladas en las que albergaban plantaciones de cannabis sativa.

