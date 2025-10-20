Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Denuncian el «caos» de la reforma de los juzgados de Torremolinos, Fuengirola y Marbella

Desde el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia han denunciado la ausencia de una buena planificación y la dispersión de sedes «está generando situaciones insólitas»

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Lunes, 20 de octubre 2025, 20:29

El proceso de modernización de los partidos judiciales de Torremolinos, Fuengirola y Marbella, que supone una reforma estructural que agrupa los antiguos juzgados mixtos (de ... primera instancia e instrucción) y los de violencia sobre la mujer en Tribunales de Instancia, lleva en marcha desde el pasado 1 de octubre y el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia ha denunciado la «situación caótica» que ha supuesto en el trabajo, donde «la desorganización y las dificultades son la tónica general».

