Denuncian el «caos» de la reforma de los juzgados de Torremolinos, Fuengirola y Marbella

El proceso de modernización de los partidos judiciales de Torremolinos, Fuengirola y Marbella, que supone una reforma estructural que agrupa los antiguos juzgados mixtos (de ... primera instancia e instrucción) y los de violencia sobre la mujer en Tribunales de Instancia, lleva en marcha desde el pasado 1 de octubre y el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia ha denunciado la «situación caótica» que ha supuesto en el trabajo, donde «la desorganización y las dificultades son la tónica general».

La delegada de STAJ, Ana Belén Andrés, considera que una reforma «de semejante magnitud» debería haberse hecho «desde una buena planificación, desde la previsión de medios físicos y materiales y desde la formación de los agentes implicados». La ausencia, a su juicio, de estos elementos y la «dispersión de sedes en los tres partidos judiciales con tres y cuatro sedes diferentes está generando situaciones insólitas».

Entre ellas, el sindicato critica que a un funcionario se le han asignado procedimientos civiles de un juzgado situado en otra sede y ejecuciones penales de otros juzgados ubicados en un tercer edificio, pese a no tener experiencia en ese tipo de trámites ni haber recibido formación para ello.

Asimismo, reprochan que los funcionarios deben tramitar procedimientos «que no están digitalizados y no los tienen a su disposición en su centro de trabajo» con «la pérdida de tiempo y la disfunción que supone que para cualquier consulta deban abandonar su puesto». «Los profesionales y los ciudadanos si quieren consultar sus procedimientos tienen que recorrer un periplo de sedes judiciales en busca del funcionario al que se le ha asignado su procedimiento», ya que, apuntan, se encuentran dispersos en los diferentes edificios judiciales y mezclados por despachos «sin un orden lógico».

En esta línea, consideran que la Consejería de Justicia «debería revisar sus prioridades y aprender de los errores de la fase I, que se han multiplicado en fase II y que se van a agravar de forma exponencial en la última fase que afecta a los grandes partidos judiciales de Andalucía y que pretenden implantar el 31 de Diciembre de este año».