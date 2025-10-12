Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una de las sedes judiciales de Torremolinos. SUR

Cuatro años para un juicio y pocos medios ante la violencia machista: los retos de la modernización judicial que estrenan Torremolinos, Marbella y Fuengirola

El Colegio de Abogados y sindicatos, como USO, señalan las dificultades del nuevo modelo de tribunales de instancia, un sistema que, en esta fase de desarrollo, también transforma los juzgados de paz de Benalmádena, Mijas y Benahavís en oficinas de justicia municipal, con más autonomía y funciones

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:34

Los partidos judiciales de Marbella, Fuengirola y Torremolinos estrenaron, el pasado 1 de octubre, el nuevo modelo judicial de tribunal de instancia, al estar incluidos ... en la fase II del calendario previsto en la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia que implementa la Junta.

