Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de viviendas en Los Romanes, con vistas al pantano de La Viñuela. E.CABEZAS
Sucesos en Málaga

Consternación en Los Romanes por la muerte de Iván, el motorista de 41 años fallecido en Riogordo

El hombre había trabajado como operario de maquinaria pesada y tenía una hija pequeña de ocho años

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Domingo, 14 de septiembre 2025, 17:19

La aldea de Los Romanes, perteneciente al municipio axárquico de La Viñuela, está conmocionada este domingo. Uno de sus vecinos, Iván López Gallego, de 41 ... años, ha fallecido en un accidente de motocicleta registrado al mediodía en la Carretera del Arco, la autonómica A-356, en el término municipal de Riogordo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    ¿Por qué son tan peligrosas las avispas velutinas que han llegado a Málaga?
  2. 2 Sánchez anuncia la revocación de 8.000 pisos turísticos en Málaga y arropa a Montero en su carrera a la Junta
  3. 3 Una vieja nevera usada para barbacoas, posible origen del incendio de Benalmádena
  4. 4 La Lotería Nacional deja más de un millón de euros en Málaga
  5. 5 Terral, taró y descenso de temperaturas en Málaga
  6. 6

    De los 54.360 euros de Nagüeles a los 718 de Río Verde: esto pagarán los hamaqueros
  7. 7 Un pago único anual de hasta 13.500 euros y otras ventajas de retrasar la jubilación este 2025
  8. 8

    Entre el bochorno y el hartazgo
  9. 9

    Sigue la regla de los dos minutos para tener la casa siempre ordenada
  10. 10

    La paradisiaca cueva de Málaga que triunfa como escapada en la nueva serie de Robin Wright en Amazon

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Consternación en Los Romanes por la muerte de Iván, el motorista de 41 años fallecido en Riogordo

Consternación en Los Romanes por la muerte de Iván, el motorista de 41 años fallecido en Riogordo