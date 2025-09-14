Consternación en Los Romanes por la muerte de Iván, el motorista de 41 años fallecido en Riogordo

La aldea de Los Romanes, perteneciente al municipio axárquico de La Viñuela, está conmocionada este domingo. Uno de sus vecinos, Iván López Gallego, de 41 ... años, ha fallecido en un accidente de motocicleta registrado al mediodía en la Carretera del Arco, la autonómica A-356, en el término municipal de Riogordo.

El siniestro mortal ha tenido lugar en el kilómetro 23 de la citada vía, tras la colisión entre la motocicleta que conducía López y un turismo, conducido por un vecino de Riogorod, según ha podido saber SUR. El fallecido vivía de alquiler en el núcleo de El Puente de Don Manuel, perteneciente a Alcaucín.

Como consecuencia del brutal impacto, ha fallecido en el lugar del accidente el motorista, natural de Los Romanes, que deja una hija pequeña, de ocho años. Había trabajado como operario de maquinaria pesada en la zona del interior de la Axarquía. Además, era un gran aficionado a las motos.

Se da la circunstancia que hace unos años falleció un hermano suyo en un accidente con un 'quad'. La familia es originaria del núcleo de Los Romanes, con apenas 380 de los algo más de dos mil vecinos empadronados en La Viñuela.