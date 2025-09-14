Un motorista muere tras colisionar con otro vehículo en Riogordo
El siniestro ha tenido lugar a la altura del kilómetro 23 de la A-356, sentido Casabermeja
Domingo, 14 de septiembre 2025, 14:53
Un motorista de 41 años ha perdido la vida en un accidente de tráfico registrado hoy en la localidad malagueña de Riogordo, según informa el ... 1-1-2.
El siniestro ha tenido lugar a la altura del kilómetro 23 de la A-356, sentido Casabermeja, poco antes de las 12:00 horas. En ese momento el teléfono 1-1-2 ha recibo los primeros avisos en los que se alertaba de una colisión entre una moto y otro vehículo. Rápidamente, se ha movilizado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a mantenimiento de la vía.
Los servicios sanitarios desplazados al lugar sólo han podido confirmar el fallecimiento de la víctima.
