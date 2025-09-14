Un motorista muere tras colisionar con otro vehículo en Riogordo

Un motorista de 41 años ha perdido la vida en un accidente de tráfico registrado hoy en la localidad malagueña de Riogordo, según informa el ... 1-1-2.

El siniestro ha tenido lugar a la altura del kilómetro 23 de la A-356, sentido Casabermeja, poco antes de las 12:00 horas. En ese momento el teléfono 1-1-2 ha recibo los primeros avisos en los que se alertaba de una colisión entre una moto y otro vehículo. Rápidamente, se ha movilizado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a mantenimiento de la vía.

Los servicios sanitarios desplazados al lugar sólo han podido confirmar el fallecimiento de la víctima.