Batida para localizar al vecino de Canillas de Aceituno desaparecido desde hace cuatro días

Alrededor de medio centenar personas participan desde primera hora de la mañana de este sábado en una batida para tratar de localizar a Francisco López ... Pino, el vecino de Canillas de Aceituno desaparecido desde el pasado miércoles 24 de septiembre. El hombre tiene 59 años, es sordo y padece esquizofrenia, por lo que es una persona muy vulnerable. Residía junto a su madre y a una cuidadora en la pedanía del Río Bermuza.

El desaparecido fue visto por última vez pocos minutos antes de las 16.00 horas del pasado miércoles en el cruce entre Canillas de Aceituno y La Fájara, en un carril que une la localidad canillera con Alcaucín, a unos tres kilómetros de distancia de su domicilio, según explicó este pasado jueves, visiblemente afectado, a SUR uno de sus dos hermanos, Javier. El hermano aseguró que es la primera vez que su hermano se pierde de esta forma. «Estamos muy preocupados», apostilló.

En el momento de su desaparición, Francisco López Pino vestía una camiseta beige, un pantalón de obra azul, zapatos marrones y una gorra de color gris. Mide 1,7 metros, tiene los ojos marrones, es de complexión delgada y tiene el pelo algo canoso.

Imagen de una de las zonas en las que se está desarrollando la batida de este sábado en Canillas de Aceituno.

La batida de este sábado se está centrando en la zona del río Bermuza, desde el nacimiento y el entorno norte del casco urbano de Canillas de Aceituno, junto al cementerio, en una superficie de unos tres kilómetros cuadrados. Es un terreno muy abrupto, con grandes pendientes y barrancos profundos. Se están revisando los caminos y los carriles, así como las fincas privadas de viñas, olivos y subtropicales, por si Francisco López se hubiera desorientado.

En la búsqueda participan unidades caninas de la Guardia Civil y de Protección Civil, así como drones del Instituto Armado. Además hay efectivos de la Policía Local de Canillas de Aceituno. El hombre no solía alejarse más de 500 metros de su domicilio, ya que no conduce, al no tener carnet. La familia ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana y ha pedido que quienes tengan alguna pista para dar el paradero de Francisco López contacten rápidamente con la Guardia Civil o con el servicio de emergencias 112.