Vehículos participantes en la batida de este sábado y abajo a la derecha, imagen del desaparecido. SUR
Sucesos en Málaga

Batida para localizar al vecino de Canillas de Aceituno desaparecido desde hace cuatro días

Medio centenar de personas, entre Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y vecinos, tratan de encontrar a Francisco López, sordo y de 59 años

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Sábado, 27 de septiembre 2025, 17:17

Alrededor de medio centenar personas participan desde primera hora de la mañana de este sábado en una batida para tratar de localizar a Francisco López ... Pino, el vecino de Canillas de Aceituno desaparecido desde el pasado miércoles 24 de septiembre. El hombre tiene 59 años, es sordo y padece esquizofrenia, por lo que es una persona muy vulnerable. Residía junto a su madre y a una cuidadora en la pedanía del Río Bermuza.

