Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una imagen reciente de Francisco López Pino facilitada por sus familiares. SUR
Sucesos en Málaga

Sin rastro de Francisco López: denuncian la desaparición de un vecino de Canillas de Aceituno

El hombre, sordo y de 59 años, fue visto por última vez este miércoles a unos tres kilómetros de su domicilio en la pedanía de Río Bermuza

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:19

Nueva alerta por un desaparecido en la provincia. Los familiares de Francisco López Pino, un vecino de la pedanía de Río Bermuza, en Canillas de ... Aceituno, han hecho un llamamiento público para tratar de localizar a este hombre, de 59 años y que es sordo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los andaluces podrán deducirse hasta 100 euros de las cuotas del gimnasio en la declaración de la Renta
  2. 2 Guía útil para no perderte en la San Diego Comic-Con Málaga
  3. 3 Los supermercados más caros y baratos según la OCU (y lo que puedes ahorrarte en Málaga si eliges bien)
  4. 4 Un ladrón se encontró el cadáver tiroteado de un joven en Fuengirola y le robó sus pertenencias
  5. 5 Los acompañantes del sacerdote detenido en Torremolinos señalaron que llevaba «mucha droga»
  6. 6 Hacienda empieza a pagar a los mutualistas jubilados: el mensaje que está enviando la Agencia Tributaria
  7. 7

    Cinco millones de euros por un piso en la última torre construida en el litoral oeste de Málaga
  8. 8 El sacerdote detenido en Torremolinos por drogas defendió a un cura acusado de pederastia hace dos años
  9. 9 Ya se puede vivir en Málaga TechPark: abre el primer edificio de «alojamiento flexible» con estudios a mil euros el mes
  10. 10 Susto en Huelin: cae un ficus de grandes dimensiones sobre varios coches

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Sin rastro de Francisco López: denuncian la desaparición de un vecino de Canillas de Aceituno

Sin rastro de Francisco López: denuncian la desaparición de un vecino de Canillas de Aceituno