Sin rastro de Francisco López: denuncian la desaparición de un vecino de Canillas de Aceituno
El hombre, sordo y de 59 años, fue visto por última vez este miércoles a unos tres kilómetros de su domicilio en la pedanía de Río Bermuza
Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:19
Nueva alerta por un desaparecido en la provincia. Los familiares de Francisco López Pino, un vecino de la pedanía de Río Bermuza, en Canillas de ... Aceituno, han hecho un llamamiento público para tratar de localizar a este hombre, de 59 años y que es sordo.
Su pista se pierde a las 15.40 horas de este pasado miércoles en el cruce entre Canillas de Aceituno y La Fájara, en un carril que une la localidad canillera con Alcaucín, a unos tres kilómetros de distancia de su domicilio, según ha explicado este jueves, visiblemente afectado, a SUR uno de sus dos hermanos, Javier.
«Él vive con mi madre y tienen a una mujer que los cuida a los dos», ha explicado este vecino de Canillas de Aceituno, quien ha dicho que es la primera vez que su hermano se pierde de esta forma. «Estamos muy preocupados», ha apostillado.
Helicóptero de la Guardia Civil
En el momento de su desaparición, Francisco López Pino vestía una camisa a cuadros, un pantalón y una gorra. Es de complexión delgada y tiene el pelo canoso, como se ve en la imagen que acompaña esta noticia. Tras saltar las alarmas por su desaparición, sus familiares interpusieron la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil.
Al tratarse de una persona vulnerable y con una discapacidad, los agentes del Instituto Armado comenzaron con las labores de búsqueda en la misma tarde de este pasado miércoles, que continuaron hasta la madrugada. En la jornada de este jueves prosiguen las labores, con la incorporación de medios aéreos de la Guardia Civil.
Los vecinos de la zona también se han organizado en grupos para realizar batidas por el entorno donde se le perdió la pista. La familia ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana y ha pedido que quienes tengan alguna pista para dar el paradero de Francisco López contacten rápidamente con la Guardia Civil o con el servicio de emergencias 112.
