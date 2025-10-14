La autopsia descarta la participación de terceras personas en la muerte de la pareja de Coín

La autopsia descarta la participación de terceras personas en la muerte de la pareja hallada sin vida en una infravivienda ubicada en Coín, concretamente ... en la zona de Arroyo de las Piedras. Así lo ha anunciado este martes el delegado del Gobierno central en Andalucía, Pedro Fernández.

El examen médico y anatómico de los cadáveres ha desvelado que «no hay ningún tipo de indicio» que de que se haya producido algún tipo de ataque por una persona ajena al matrimonio, ha contestado el representante autonómico del Ejecutivo a preguntas de los periodistas en Estepa (Sevilla).

No obstante, hay que esperar el resultado de las pruebas toxicológicas: «Tardan aproximadamente un mes y determinan si había alguna ingesta de algún tipo de sustancia que hubiese provocado esa muerte, pero por lo pronto se descarta la acción de una tercera persona».

Padres de una niña de corta edad

El hallazgo se produjo el pasado domingo y el 112 dio aviso a servicios sanitarios y a Guardia Civil. Hasta el lugar también acudió la comitiva judicial -compuesta por el juez de guardia, el letrado de la Administración de Justicia y el médico forense-, que procedió al levantamiento de los cadáveres para trasladarlos al Instituto de Medicina Legal (IML) de Málaga.

Los fallecidos eran padres de una niña de corta edad de la que se ha hecho cargo un familiar materno temporalmente, según han precisado fuentes municipales a este periódico.