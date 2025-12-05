Varias clínicas dentales borran en sus webs el nombre del anestesista detenido por la muerte de la niña de Alzira

Varias clínicas dentales y centros médicos privados de Valencia y Paterna han comenzado a eliminar de sus webs cualquier rastro del anestesista detenido por la ... muerte de una niña de seis años en Alzira. Esta acción responde a una estrategia para evitar la mala publicidad que supondría la vinculación con el especialista acusado de un delito de homicidio imprudente, especialmente después de que trascendiera su supuesta mala praxis y la sustracción de fármacos en un hospital que le atribuye la Policía.

Frases como «este vídeo no está disponible actualmente», la consulta que ha solicitado «no puede llevarse a cabo» o «no se han encontrado contenidos en el índice seleccionado» se repiten en las webs de clínicas privadas donde antes resaltaban la trayectoria profesional del anestesista.

Licenciado en Medicina por la Universitat de València en 2006, el médico arrestado es un reconocido especialista en anestesia obstétrica y pediátrica, y tiene el título de Suficiencia Investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ejercía en clínicas de Valencia, Teruel, Paterna y Alzira, y en un hospital público. También es experto en sedación fuera del área quirúrgica, ventilación mecánica e intubación traqueal.

Desde que se enteró de la muerte de la niña de seis años, el anestesista está sumido en un estado de profunda tristeza y desánimo. Su detención sorprendió a sus compañeros, que lo consideran «un buen profesional», y también a su círculo de amistades. La actividad profesional de este especialista ha sido destacada incluso en memorias de actividad de instituciones como el Instituto Valenciano de Oncología (IVO).

Aunque trabajaba con numerosos médicos en quirófanos de grupos hospitalarios y para empresas aseguradoras de salud privada, ninguno de sus compañeros consultados por LAS PROVINCIAS tiene constancia de quejas por mala praxis o intoxicaciones de alguno de los pacientes que anestesió en los últimos años.