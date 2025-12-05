Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un policía nacional en la puerta de la clínica Mireia en Alzira. Iván Arlandis

Varias clínicas dentales borran en sus webs el nombre del anestesista detenido por la muerte de la niña de Alzira

Eliminan cualquier rastro del especialista investigado por un delito de homicidio pese a que horas antes resaltaban su trayectoria profesional

Javier Martínez

Martínez

Viernes, 5 de diciembre 2025, 08:20

Comenta

Varias clínicas dentales y centros médicos privados de Valencia y Paterna han comenzado a eliminar de sus webs cualquier rastro del anestesista detenido por la ... muerte de una niña de seis años en Alzira. Esta acción responde a una estrategia para evitar la mala publicidad que supondría la vinculación con el especialista acusado de un delito de homicidio imprudente, especialmente después de que trascendiera su supuesta mala praxis y la sustracción de fármacos en un hospital que le atribuye la Policía.

