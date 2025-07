Los temidos Cebada Gago corren este martes en el segundo encierro de San Fermín La ganadería es conocida por haber protagonizado varios de los encierros más peligrosos en la capital navarra; el pasado año no dejaron cornadas, pero sí seis traumatismos

Beatriz Campuzano Martes, 8 de julio 2025, 00:29

El segundo encierro de San Fermín lo protagoniza este martes una ganadería de peso y carácter: los Cebada Gago. Este año alcanza su 41ª participación en San Fermín. Desde las tierras de Medina Sidonia, Cádiz, llegan sus toros, conocidos por su velocidad fulgurante y una fiereza que impone respeto.

Para los mozos, correr delante de un Cebada Gago no es solo una prueba física. Es mucho más. No en vano, esta ganadería es conocida por haber protagonizado varios de los encierros más peligrosos en la capital navarra. El pasado año no dejaron cornadas, pero sí seis traumatismos que dieron cuenta de su manera de correr. Los Cebada son imprevisibles.

Astifinos, con una mirada que avisa, los toros de Cebada no suelen ser del gusto de las grandes figuras del toreo, pero en el encierro son protagonistas indiscutibles. Mañana sabremos si los morlacos sorprenden o no, aunque de lo que no cabe duda es que el encierro será 'picante'.

Tensión habitual

La carrera del año pasado, que duró 2 minutos y 42 segundos, mantuvo la tensión habitual que genera esta ganadería.

Ya por la tarde, los seis astados serán liadiados en la plaza por Román Collado, Antonio Ferrera y Pepe Mora, que sustituirá a Víctor Hernández tras la lesión sufrida por el diestro en Torrejón de Ardoz.