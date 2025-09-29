Santoral del 30 de septiembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy
Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!
Lunes, 29 de septiembre 2025, 18:28
30 de septiembre tiene lugar el Santo de San Jerónimo entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.
San Jerónimo, oriundo de ... Dalmacia, tuvo la notable labor de traducir la Biblia desde el griego y el hebreo al latín por encargo del papa Dámaso. Inicialmente, emprendió estudios en Roma y allí recibió el bautismo cristiano. En breve plazo, decidió adentrarse en una vida ascética y partió hacia Oriente, donde fue ordenado presbítero. Tras su retorno a Roma, ocupó el cargo de secretario del Papa Dámaso. Posteriormente, decidió establecerse en Belén, Judea, donde se dedicó con fervor a la traducción y la interpretación de las Sagradas Escrituras. A través de este compromiso, San Jerónimo se distinguió como un destacado doctor en la fe.
Onomástica de hoy
¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros.
Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar.
Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy:
Amado de Nusco
Antonino de Piacenza
Gregorio el Iluminador
Honorio de Cantorbery
Ismidón de Die
Simón de Crespy
Eusebia de Marsella
Sofía
© Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)
