Santoral del 30 de septiembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

Lunes, 29 de septiembre 2025, 18:28

30 de septiembre tiene lugar el Santo de San Jerónimo entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San Jerónimo, oriundo de ... Dalmacia, tuvo la notable labor de traducir la Biblia desde el griego y el hebreo al latín por encargo del papa Dámaso. Inicialmente, emprendió estudios en Roma y allí recibió el bautismo cristiano. En breve plazo, decidió adentrarse en una vida ascética y partió hacia Oriente, donde fue ordenado presbítero. Tras su retorno a Roma, ocupó el cargo de secretario del Papa Dámaso. Posteriormente, decidió establecerse en Belén, Judea, donde se dedicó con fervor a la traducción y la interpretación de las Sagradas Escrituras. A través de este compromiso, San Jerónimo se distinguió como un destacado doctor en la fe.

