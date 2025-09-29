Las efemérides más destacadas del 30 de septiembre
Efemérides actuales: 30 de septiembre, conoce los eventos del día a lo largo de la historia
DS
Lunes, 29 de septiembre 2025, 22:00
Acompáñanos en un recorrido histórico y descubre eventos que marcaron el mundo y momentos culturales del 30 de septiembre.
-
¿Qué pasó el 30 de septiembre?
En España:
-
976: En Córdoba, España, el califa Alhakén II fallece por una angina de pecho. Su heredero Hisham II aún era menor de edad, por lo que el visir Al-Mushafi, Almanzor y su madre Subh, conforman un consejo de regencia.
-
1744: Francia y España derrotan al Reino de Cerdeña en la Batalla de Madonna dell'Olmo.
-
1906: en La Coruña (España) se funda la Real Academia Gallega.
-
1997: la ciudad de Alicante (España), sufre las peores inundaciones de su historia tras una lluvia de 270 mm en pocas horas, que causa 4 muertos. El río Júcar se desbordó en algunas zonas de Valencia.
-
2005: en España, el Parlamento de Cataluña aprueba con 120 votos a favor y 15 en contra, el proyecto de nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña.
