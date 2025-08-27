Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Santoral del 28 de agosto de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

Miércoles, 27 de agosto 2025, 20:00

El Santoral Cristiano celebra hoy, 28 de agosto el Santo de San Agustín de Hipona, entre otros.

San Agustín de Hipona, hijo de Santa Mónica, ... atravesó un profundo proceso espiritual en su vida. Durante gran parte de su juventud y hasta los 32 años, fue seguidor del maniqueísmo, una creencia que luego abandonaría. San Agustín es recordado y venerado en la Iglesia Católica como uno de los Padres de la Iglesia más influyentes y prolíficos. Su legado como teólogo, filósofo y predicador ha dejado una profunda huella en la historia del cristianismo y sigue siendo una fuente de inspiración y sabiduría para los creyentes de todo el mundo. Su festividad se celebra en su honor, recordando su vida de santidad y su impacto duradero en la enseñanza y difusión de la fe cristiana.

