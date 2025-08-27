Santoral del 28 de agosto de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

José María Marín Miércoles, 27 de agosto 2025, 20:00 Comenta Compartir

El Santoral Cristiano celebra hoy, 28 de agosto el Santo de San Agustín de Hipona, entre otros.

San Agustín de Hipona, hijo de Santa Mónica, ... atravesó un profundo proceso espiritual en su vida. Durante gran parte de su juventud y hasta los 32 años, fue seguidor del maniqueísmo, una creencia que luego abandonaría. San Agustín es recordado y venerado en la Iglesia Católica como uno de los Padres de la Iglesia más influyentes y prolíficos. Su legado como teólogo, filósofo y predicador ha dejado una profunda huella en la historia del cristianismo y sigue siendo una fuente de inspiración y sabiduría para los creyentes de todo el mundo. Su festividad se celebra en su honor, recordando su vida de santidad y su impacto duradero en la enseñanza y difusión de la fe cristiana.

Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Alejandro de Constantinopla

Edmundo Arrowsmith

Florentina de Sevilla

Hermes

Julián de Brivet

Moisés Etíope

Pelagio de Constanza

Restituto de Cartago

Vicinio de Sarsina

Viviano de Saintes

