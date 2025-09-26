Santoral del 27 de septiembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

DS Viernes, 26 de septiembre 2025, 20:00 Comenta Compartir

27 de septiembre tiene lugar el Santo de San Vicente de Paul entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San Vicente ... de Paul, originario de Francia, optó por seguir la senda sacerdotal tras completar sus estudios en Zaragoza y Toulouse a los 19 años. En el transcurso de un viaje por mar, enfrentó un asalto y fue vendido como esclavo por musulmanes, aunque logró escapar. Posteriormente, convivió con el cardenal Bérulle y, luego de esta etapa, se convirtió en párroco en Chichy. Más adelante, se desempeñó como preceptor de los hijos del general Gondi, dedicando su vida al apostolado y a la caridad. En 1617, estableció la primera asociación que evolucionaría para convertirse en las Hijas de la Caridad. Finalmente, falleció en París en 1660.

Noticia relacionada Efemérides de hoy: qué pasó un 27 de septiembre Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Bonfilio de Fara

Cayo de Milán

Elzearo de Sabran

Florentino de Sedunum

Hiltrudis de Liesse © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión