Santoral del 27 de septiembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

Viernes, 26 de septiembre 2025, 20:00

27 de septiembre tiene lugar el Santo de San Vicente de Paul entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San Vicente ... de Paul, originario de Francia, optó por seguir la senda sacerdotal tras completar sus estudios en Zaragoza y Toulouse a los 19 años. En el transcurso de un viaje por mar, enfrentó un asalto y fue vendido como esclavo por musulmanes, aunque logró escapar. Posteriormente, convivió con el cardenal Bérulle y, luego de esta etapa, se convirtió en párroco en Chichy. Más adelante, se desempeñó como preceptor de los hijos del general Gondi, dedicando su vida al apostolado y a la caridad. En 1617, estableció la primera asociación que evolucionaría para convertirse en las Hijas de la Caridad. Finalmente, falleció en París en 1660.

Santoral del 27 de septiembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy