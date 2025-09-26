Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Las efemérides más destacadas del 27 de septiembre

Efemérides actuales: 27 de septiembre y sus momentos más significativos

DS

Viernes, 26 de septiembre 2025, 22:00

Explora las efemérides del día y conoce los hitos y momentos culturales que definieron el 27 de septiembre.

  1. ¿Qué pasó el 27 de septiembre?

En España:

  • 1841: en Pamplona (España), el general Leopoldo O'Donnell encabeza un movimiento contra Baldomero Espartero, cuyo objetivo es colocar de nuevo en el trono a María Cristina de Borbón.

  • 1936: en el Alcázar de Toledo (España), las tropas de la 5.ª bandera de la Legión Española, al mando del general José Varela, levantan el asedio al Alcázar.

  • 1955: España ―bajo la dictadura franquista― solicita el ingreso en la ONU.

  • 1975: en España, el Gobierno fusila a tres militantes del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota) y del PCE (m-l) (Partido Comunista de España(Marxista-Leninista)), y a dos militantes de ETA. Son los últimos fusilamientos de la dictadura franquista.

  • 1984: en Madrid, el Congreso español aprueba una Ley orgánica contra terroristas y bandas armadas.

  • 1988: en la provincia de Málaga (España), Torremolinos se segrega de Málaga y se constituye como municipio.

  • 2000: en el Congreso de los Diputados, en Madrid (España), familiares de 254 víctimas del terrorismo reciben un reconocimiento civil.

