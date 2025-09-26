Las efemérides más destacadas del 27 de septiembre
Efemérides actuales: 27 de septiembre y sus momentos más significativos
Viernes, 26 de septiembre 2025, 22:00
Explora las efemérides del día y conoce los hitos y momentos culturales que definieron el 27 de septiembre.
¿Qué pasó el 27 de septiembre?
En España:
1841: en Pamplona (España), el general Leopoldo O'Donnell encabeza un movimiento contra Baldomero Espartero, cuyo objetivo es colocar de nuevo en el trono a María Cristina de Borbón.
1936: en el Alcázar de Toledo (España), las tropas de la 5.ª bandera de la Legión Española, al mando del general José Varela, levantan el asedio al Alcázar.
1955: España ―bajo la dictadura franquista― solicita el ingreso en la ONU.
1975: en España, el Gobierno fusila a tres militantes del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota) y del PCE (m-l) (Partido Comunista de España(Marxista-Leninista)), y a dos militantes de ETA. Son los últimos fusilamientos de la dictadura franquista.
1984: en Madrid, el Congreso español aprueba una Ley orgánica contra terroristas y bandas armadas.
1988: en la provincia de Málaga (España), Torremolinos se segrega de Málaga y se constituye como municipio.
2000: en el Congreso de los Diputados, en Madrid (España), familiares de 254 víctimas del terrorismo reciben un reconocimiento civil.
