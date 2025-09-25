Santoral del 26 de septiembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

DS Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:00 Comenta Compartir

San Cosme se celebra en el día de hoy, 26 de septiembre según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

San Cosme formó parte ... de los mártires que sufrieron la persecución liderada por Diocleciano, compartiendo su destino con san Damián. Ambos enfrentaron el martirio en Ciro, Siria, y San Cosme fue inhumado en una basílica que se consagra ahora a su veneración. Después de estos eventos, su legado se propagó tanto en Oriente como en Occidente. San Cosme y san Damián fueron designados patronos de los médicos y farmacéuticos.

Noticia relacionada Efemérides de hoy: qué pasó un 26 de septiembre Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Damián

Calistrato

Esteban de Rossano

Eusebio de Bolonia

Gedeón

Nilo el Joven

Sebastián Nam I-gwan

Senador de Albano

Teresa Couderc © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión