Santoral del 26 de septiembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:00

San Cosme se celebra en el día de hoy, 26 de septiembre según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

San Cosme formó parte ... de los mártires que sufrieron la persecución liderada por Diocleciano, compartiendo su destino con san Damián. Ambos enfrentaron el martirio en Ciro, Siria, y San Cosme fue inhumado en una basílica que se consagra ahora a su veneración. Después de estos eventos, su legado se propagó tanto en Oriente como en Occidente. San Cosme y san Damián fueron designados patronos de los médicos y farmacéuticos.

