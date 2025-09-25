Santoral del 26 de septiembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy
Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!
Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:00
San Cosme se celebra en el día de hoy, 26 de septiembre según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.
San Cosme formó parte ... de los mártires que sufrieron la persecución liderada por Diocleciano, compartiendo su destino con san Damián. Ambos enfrentaron el martirio en Ciro, Siria, y San Cosme fue inhumado en una basílica que se consagra ahora a su veneración. Después de estos eventos, su legado se propagó tanto en Oriente como en Occidente. San Cosme y san Damián fueron designados patronos de los médicos y farmacéuticos.
Onomástica de hoy
¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros.
Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar.
Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy:
-
Damián
-
Calistrato
-
Esteban de Rossano
-
Eusebio de Bolonia
-
Gedeón
-
Nilo el Joven
-
Sebastián Nam I-gwan
-
Senador de Albano
-
Teresa Couderc
© Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)
