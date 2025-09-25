Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Las efemérides más destacadas del 26 de septiembre

Descubre las efemérides del 26 de septiembre: nacimientos, fallecimientos y eventos históricos

Jueves, 25 de septiembre 2025, 22:00

Descubre el fluir del tiempo con efemérides: hitos históricos y momentos culturales del 26 de septiembre en diversas épocas.

  1. ¿Qué pasó el 26 de septiembre?

En España:

  • 1591: huye de España Antonio Pérez, secretario del rey Felipe II.

  • 1706: en la península italiana, el duque de Saboya toma Milán durante la guerra de sucesión española. De esta manera el milanesado pasa a ser gobernado por el archiduque Carlos.

  • 1936: en España —en el marco de la guerra civil española—, la 112.ª División de Queipo de Llano conquista Granja de Torrehermosa.

  • 1936: durante la guerra civil española, el destructor Almirante Ferrándiz (AF) es hundido por tiro casi imposible en la Batalla del Cabo Espartel, en la lucha por el control del estrecho de Gibraltar.

  • 2000: el cantautor español Alejandro Sanz lanza al mercado su sexto álbum de estudio y quinto oficial titulado El alma al aire.

  • 2002: en Senegal, el sobrecargado ferry Le Joola se hunde ante la costa de Gambia. Mueren más de 950 personas, entre ellas cinco españoles.

  • 2006: el cantautor español Álex Ubago lanza al mercado su tercer álbum de estudio como solista titulado Aviones de cristal.

