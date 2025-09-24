Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Santoral del 25 de septiembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

DS

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:00

San Cleofás se celebra en el día de hoy, 25 de septiembre según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

San Cleofás fue uno ... de los discípulos que tuvo la experiencia de la aparición de Jesús después de su resurrección en la localidad de Emaús, donde se encontraron con el Salvador y compartieron la fracción del pan. Conforme al Martirologio Romano, el corazón de este seguidor del Señor ardía de emoción cuando Cristo se les reveló en su camino durante la tarde de Pascua, explicando las Escrituras a lo largo de su encuentro.

