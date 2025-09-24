Santoral del 25 de septiembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

DS Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:00 Comenta Compartir

San Cleofás se celebra en el día de hoy, 25 de septiembre según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

San Cleofás fue uno ... de los discípulos que tuvo la experiencia de la aparición de Jesús después de su resurrección en la localidad de Emaús, donde se encontraron con el Salvador y compartieron la fracción del pan. Conforme al Martirologio Romano, el corazón de este seguidor del Señor ardía de emoción cuando Cristo se les reveló en su camino durante la tarde de Pascua, explicando las Escrituras a lo largo de su encuentro.

Noticia relacionada Efemérides de hoy: qué pasó un 25 de septiembre Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Anacario de Auxerre

Cristóbal de La Guardia

Ermenfredo de Cusance

Eucarpo

Fermín de Amiens

Finbarro de Cloyne

Principio de Soissons

Sergio de Radonez

Solemne de Chartres

Tata mártir © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión