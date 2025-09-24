Las efemérides más destacadas del 25 de septiembre
Descubre la historia del 25 de septiembre: efemérides de nacimientos, defunciones y sucesos
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 22:00
Explora nuestras efemérides y revive hitos y momentos culturales inolvidables del 25 de septiembre.
¿Qué pasó el 25 de septiembre?
En España:
1493: en Cádiz (España), Cristóbal Colón parte a su segundo viaje.
1728: en Caracas (Venezuela) se crea la Real Compañía Guipuzcoana para encargarse del comercio venezolano con España.
1808: en España se constituye la Junta Suprema Central Gubernativa.
1985: En España, los GAL (organización terrorista de inspiración ultraderechista), perpetran el atentado del hotel Monbar, en el que asesinan a cuatro etarras.
2005: en Brasil, el piloto español Fernando Alonso se convierte en el campeón del mundo de Fórmula 1 más joven de la historia ―hasta 2008―, y el único español en conseguirlo.
2012: en Madrid, España tiene lugar una gran concentración de protesta ante el edificio del Congreso de los Diputados convocada bajo el lema Ocupa el Congreso (que más tarde se llamaría Rodea el Congreso). La policía tendría que actuar para disolver a los manifestantes, produciéndose 35 detenciones, y resultando heridas 64 personas (28 de los cuales necesitaron hospitalización).
