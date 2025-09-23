Santoral del 24 de septiembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy
Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!
Martes, 23 de septiembre 2025, 20:00
Hoy, 24 de septiembre el Santoral Cristiano festeja el Santo de Nuestra Señora de la Merced , seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.
Nuestra Señora de la Merced es considerada como una advocación mariana, venerada por los cristianos y considerada la patrona de Barcelona. Su culto proviene de la aparición de la Virgen María a tres personajes ilustres de la historia de la religión: San Pedro Nolasco, fundador de la Orden de la Merced; el Rey Jaime I de Aragón; y San Raimundo de Peñafort, fraile dominico y maestro general de su orden de predicadores. En esta visión, la Virgen les pedía la fundación de una orden religiosa dedicada a la redención de los cautivos. Tras esta aparición, estos tres personajes se acabaron encontrando la Catedral de Barcelona, donde decidieron seguir su petición y fundaron la Orden de la Merced.
Onomástica de hoy
¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros.
Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar.
Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy:
-
Anatolio de Milán
-
Antonio González
-
Gerardo Sagredo
-
Isarno de Marsella
-
Lupo de Lyon
-
Pacífico de San Severino
-
Rústico de Auvernia
© Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)
