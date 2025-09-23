Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Las efemérides más destacadas del 24 de septiembre

Efemérides del 24 de septiembre: Descubre qué eventos marcaron la historia

Martes, 23 de septiembre 2025, 22:00

Descubre la historia en un clic: efemérides diarias con eventos clave y expresiones culturales del 24 de septiembre.

  1. ¿Qué pasó el 24 de septiembre?

En España:

  • 1810: en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) se realiza el Grito Libertario en contra del Imperio español.

  • 1812: en el Campo de las Carreras (Tucumán) las fuerzas argentinas, al mando del abogado y general Manuel Belgrano, vencen a las españolas en la batalla de Tucumán.

  • 1957: en Barcelona (España) se inaugura el Camp Nou, estadio del Fútbol Club Barcelona.

  • 1984: en Barcelona (España) se inaugura el Museo del Fútbol Club Barcelona.

  • 2006: en España se emite por primera vez El hormiguero, uno de los programas más exitosos en España.

