Las efemérides más destacadas del 24 de septiembre
DS
Martes, 23 de septiembre 2025, 22:00
Descubre la historia en un clic: efemérides diarias con eventos clave y expresiones culturales del 24 de septiembre.
-
¿Qué pasó el 24 de septiembre?
En España:
-
1810: en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) se realiza el Grito Libertario en contra del Imperio español.
-
1812: en el Campo de las Carreras (Tucumán) las fuerzas argentinas, al mando del abogado y general Manuel Belgrano, vencen a las españolas en la batalla de Tucumán.
-
1957: en Barcelona (España) se inaugura el Camp Nou, estadio del Fútbol Club Barcelona.
-
1984: en Barcelona (España) se inaugura el Museo del Fútbol Club Barcelona.
-
2006: en España se emite por primera vez El hormiguero, uno de los programas más exitosos en España.
