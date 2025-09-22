Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Santoral del 23 de septiembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:00

23 de septiembre tiene lugar el Santo de San Pío de Pietrelcina entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San Pío ... de Pietrelcina, un fraile capuchino de origen italiano, nació en 1887. A los 17 años, ingresó en la Orden Capuchina y adoptó el nombre que lo identifica en la actualidad. En 1910, recibió la ordenación sacerdotal y, a partir de ese momento, se entregó a la labor de las confesiones y la dirección espiritual. Además, fue el fundador de la Casa de Alivio del Sufrimiento. A lo largo de toda su vida, siguió los principios del ideal franciscano, abrazando la pobreza, la contemplación, la disposición y la caridad.

