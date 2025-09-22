Santoral del 23 de septiembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

DS Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:00 Comenta Compartir

23 de septiembre tiene lugar el Santo de San Pío de Pietrelcina entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San Pío ... de Pietrelcina, un fraile capuchino de origen italiano, nació en 1887. A los 17 años, ingresó en la Orden Capuchina y adoptó el nombre que lo identifica en la actualidad. En 1910, recibió la ordenación sacerdotal y, a partir de ese momento, se entregó a la labor de las confesiones y la dirección espiritual. Además, fue el fundador de la Casa de Alivio del Sufrimiento. A lo largo de toda su vida, siguió los principios del ideal franciscano, abrazando la pobreza, la contemplación, la disposición y la caridad.

Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Tecla de Seleucia

Adamnano de Hy

Andrés Fournet

Constancio de Ancona

Lino Papa

Sosso de Misena © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

