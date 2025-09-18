Santoral del 19 de septiembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy
Hoy, 19 de septiembre el Santoral Cristiano festeja el Santo de San Alonso de Orozco, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.
San ... Alonso de Orozco, un religioso de origen español, recibió educación en Talavera y más tarde en Salamanca. Fue en esta última ciudad donde, influenciado por las enseñanzas de santo Tomás de Villanueva, optó por ser ordenado sacerdote y unirse a la orden agustiniana en 1522. Luego de completar sus estudios en Teología, se dedicó a la predicación, el confesonario y la enseñanza, ascendiendo eventualmente al rango de prior de su orden en Sevilla. En años subsiguientes, pese a su delicada salud, tomó la decisión de viajar a América para trabajar como misionero. Finalmente, recibió el nombramiento de predicador en la Corte por el rey Felipe II.
Onomástica de hoy
¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros.
Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar.
Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy:
Jenaro de Nápoles
Acucio mártir
Arnulfo de Gap
Carlos Hyon Song-mun
Ciríaco de Buonvicino
Eustoquio de Tours
Goerico de Metz
Lantberto de Frisinga
Mariano de Bourges
Secuano de Cestre
Teodoro de Canterbury
Trófimo de Sínada
Constancia
Dorimedonte
María de Cervelló
María Guillerma Emilia de Rodat
Pomposa de Córdoba
© Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)
