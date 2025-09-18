Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Santoral

Santoral del 19 de septiembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

José María Marín

Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:00

Hoy, 19 de septiembre el Santoral Cristiano festeja el Santo de San Alonso de Orozco, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.

San ... Alonso de Orozco, un religioso de origen español, recibió educación en Talavera y más tarde en Salamanca. Fue en esta última ciudad donde, influenciado por las enseñanzas de santo Tomás de Villanueva, optó por ser ordenado sacerdote y unirse a la orden agustiniana en 1522. Luego de completar sus estudios en Teología, se dedicó a la predicación, el confesonario y la enseñanza, ascendiendo eventualmente al rango de prior de su orden en Sevilla. En años subsiguientes, pese a su delicada salud, tomó la decisión de viajar a América para trabajar como misionero. Finalmente, recibió el nombramiento de predicador en la Corte por el rey Felipe II.

