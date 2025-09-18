Santoral del 19 de septiembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

José María Marín Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:00 Comenta Compartir

Hoy, 19 de septiembre el Santoral Cristiano festeja el Santo de San Alonso de Orozco, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.

San ... Alonso de Orozco, un religioso de origen español, recibió educación en Talavera y más tarde en Salamanca. Fue en esta última ciudad donde, influenciado por las enseñanzas de santo Tomás de Villanueva, optó por ser ordenado sacerdote y unirse a la orden agustiniana en 1522. Luego de completar sus estudios en Teología, se dedicó a la predicación, el confesonario y la enseñanza, ascendiendo eventualmente al rango de prior de su orden en Sevilla. En años subsiguientes, pese a su delicada salud, tomó la decisión de viajar a América para trabajar como misionero. Finalmente, recibió el nombramiento de predicador en la Corte por el rey Felipe II.

Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Jenaro de Nápoles

Acucio mártir

Arnulfo de Gap

Carlos Hyon Song-mun

Ciríaco de Buonvicino

Eustoquio de Tours

Goerico de Metz

Lantberto de Frisinga

Mariano de Bourges

Secuano de Cestre

Teodoro de Canterbury

Trófimo de Sínada

Constancia

Dorimedonte

María de Cervelló

María Guillerma Emilia de Rodat

Pomposa de Córdoba © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

