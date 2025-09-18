Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Las efemérides más destacadas del 19 de septiembre

Consulta las efemérides históricas del 19 de septiembre: nacimientos y acontecimientos relevantes

Jueves, 18 de septiembre 2025, 22:00

Recorre la historia con nuestras efemérides: vive eventos y expresiones culturales que marcaron el 19 de septiembre.

  1. ¿Qué pasó el 19 de septiembre?

En España:

  • 1526: en el actual estado de Guanajuato (México), el español Nicolás de San Luis Montáñez funda la aldea de San Francisco de Acámbaro (actual Acámbaro).

  • 1572: en el contexto de la Revuelta Neerlandesa, la ciudad de Mons (actualmente en Bélgica) capitula ante las tropas españolas lideradas por Don Fadrique de Alba.

  • 1580: en Argel, el escritor español Miguel de Cervantes Saavedra es liberado de su cautiverio.

  • 1771: en España se crea la Orden de Carlos III, la más alta condecoración civil española.

  • 1812: En el contexto de la guerra de Independencia española, la coalición aliada dirigida por el Marqués de Wellington comienza el asedio al Castillo de Burgos, en manos de los franceses.

  • 1821: en Perú, los españoles pierden el fuerte del Callao, cerca de Lima, bajo el ataque del general argentino José de San Martín.

  • 1868: en el sur de España se desata la sublevación en Cádiz contra la monarquía de Isabel II de España que desembocará en la revolución conocida como La Gloriosa.

  • 1880: en Logroño (España) se inaugura el Teatro Bretón de los Herreros.

  • 1895: en la entrada del puerto de La Habana (Cuba) se hunde el crucero español Sánchez Barcáiztegui; en el naufragio perece el general Delgado Parejo.

  • 1923: en España, el rey Alfonso XIII (1886-1941) emite un real decreto que prohíbe que los territorios invadidos por España se independicen.

  • 1935: en España, el escándalo del estraperlo produce una crisis gubernamental.

  • 1964: en Madrid (España) un millar de personas se concentran frente a la embajada estadounidense, coreando «¡Asesinos!» y «¡Cuba sí, yanquis no!», debido al ataque terrorista de la CIA contra el carguero español Sierra Aránzazu (que habían confundido con el carguero cubano Sierra Maestra).​

