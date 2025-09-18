Las efemérides más destacadas del 19 de septiembre

1526: en el actual estado de Guanajuato (México), el español Nicolás de San Luis Montáñez funda la aldea de San Francisco de Acámbaro (actual Acámbaro).

1572: en el contexto de la Revuelta Neerlandesa, la ciudad de Mons (actualmente en Bélgica) capitula ante las tropas españolas lideradas por Don Fadrique de Alba.

1580: en Argel, el escritor español Miguel de Cervantes Saavedra es liberado de su cautiverio.

1771: en España se crea la Orden de Carlos III, la más alta condecoración civil española.

1812: En el contexto de la guerra de Independencia española, la coalición aliada dirigida por el Marqués de Wellington comienza el asedio al Castillo de Burgos, en manos de los franceses.

1821: en Perú, los españoles pierden el fuerte del Callao, cerca de Lima, bajo el ataque del general argentino José de San Martín.

1868: en el sur de España se desata la sublevación en Cádiz contra la monarquía de Isabel II de España que desembocará en la revolución conocida como La Gloriosa.

1880: en Logroño (España) se inaugura el Teatro Bretón de los Herreros.

1895: en la entrada del puerto de La Habana (Cuba) se hunde el crucero español Sánchez Barcáiztegui; en el naufragio perece el general Delgado Parejo.

1923: en España, el rey Alfonso XIII (1886-1941) emite un real decreto que prohíbe que los territorios invadidos por España se independicen.

1935: en España, el escándalo del estraperlo produce una crisis gubernamental.