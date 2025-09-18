Las efemérides más destacadas del 19 de septiembre
Consulta las efemérides históricas del 19 de septiembre: nacimientos y acontecimientos relevantes
Jueves, 18 de septiembre 2025, 22:00
Recorre la historia con nuestras efemérides: vive eventos y expresiones culturales que marcaron el 19 de septiembre.
-
¿Qué pasó el 19 de septiembre?
En España:
-
1526: en el actual estado de Guanajuato (México), el español Nicolás de San Luis Montáñez funda la aldea de San Francisco de Acámbaro (actual Acámbaro).
-
1572: en el contexto de la Revuelta Neerlandesa, la ciudad de Mons (actualmente en Bélgica) capitula ante las tropas españolas lideradas por Don Fadrique de Alba.
-
1580: en Argel, el escritor español Miguel de Cervantes Saavedra es liberado de su cautiverio.
-
1771: en España se crea la Orden de Carlos III, la más alta condecoración civil española.
-
1812: En el contexto de la guerra de Independencia española, la coalición aliada dirigida por el Marqués de Wellington comienza el asedio al Castillo de Burgos, en manos de los franceses.
-
1821: en Perú, los españoles pierden el fuerte del Callao, cerca de Lima, bajo el ataque del general argentino José de San Martín.
-
1868: en el sur de España se desata la sublevación en Cádiz contra la monarquía de Isabel II de España que desembocará en la revolución conocida como La Gloriosa.
-
1880: en Logroño (España) se inaugura el Teatro Bretón de los Herreros.
-
1895: en la entrada del puerto de La Habana (Cuba) se hunde el crucero español Sánchez Barcáiztegui; en el naufragio perece el general Delgado Parejo.
-
1923: en España, el rey Alfonso XIII (1886-1941) emite un real decreto que prohíbe que los territorios invadidos por España se independicen.
-
1935: en España, el escándalo del estraperlo produce una crisis gubernamental.
-
1964: en Madrid (España) un millar de personas se concentran frente a la embajada estadounidense, coreando «¡Asesinos!» y «¡Cuba sí, yanquis no!», debido al ataque terrorista de la CIA contra el carguero español Sierra Aránzazu (que habían confundido con el carguero cubano Sierra Maestra).
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.