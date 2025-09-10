Santoral del 18 de septiembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

José María Marín Miércoles, 10 de septiembre 2025, 21:11 Comenta Compartir

18 de septiembre tiene lugar el Santo de San José de Cupertino entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San José ... de Cupertino fue un fraile napolitano perteneciente a la Orden de Hermanos Menores Conventuales, específicamente en Osimo, en la región Picena. En ese lugar, se destacó por afrontar desafíos como la pobreza con una actitud humilde y caritativa hacia los necesitados. Es recordado por ser el primer santo que se le atribuye el don de la levitación, habiéndose manifestado este fenómeno en varias ocasiones. En la actualidad, se le considera el patrono de los estudiantes, pilotos, astronautas, aviadores y viajeros aéreos.

Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Eumenio de Gortina

Eustorgio de Milán

Ferréolo de Limoges

Ferréolo de Vienne

Océano de Nicomedia

Senario de Avranches

Ricarda de Andlau

Domingo Trach © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

