Santoral del 18 de septiembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

José María Marín

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 21:11

18 de septiembre tiene lugar el Santo de San José de Cupertino entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San José ... de Cupertino fue un fraile napolitano perteneciente a la Orden de Hermanos Menores Conventuales, específicamente en Osimo, en la región Picena. En ese lugar, se destacó por afrontar desafíos como la pobreza con una actitud humilde y caritativa hacia los necesitados. Es recordado por ser el primer santo que se le atribuye el don de la levitación, habiéndose manifestado este fenómeno en varias ocasiones. En la actualidad, se le considera el patrono de los estudiantes, pilotos, astronautas, aviadores y viajeros aéreos.

