Las efemérides más destacadas del 18 de septiembre

¿Qué ocurrió el 18 de septiembre? Descubre los momentos clave

José María Marín

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 22:00

Explora las efemérides del día y conoce los hitos y momentos culturales que definieron el 18 de septiembre.

  1. ¿Qué pasó el 18 de septiembre?

En España:

  • 1544: Francisco I de Francia y Carlos I de España (y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico), firman la Paz de Crépy, que supuso la salida de Carlos de la guerra italiana de 1542-1546.

  • 1714: en España sucede la capitulación de Cardona en la Guerra de Sucesión Española.

  • 1937: en Ginebra, Suiza, el presidente del gobierno de la República Española Juan Negrín pronuncia un discurso ante la Sociedad de Naciones, denunciando la intervención de Italia y Alemania en la Guerra civil española en favor del bando sublevado.

  • 1992: en España empieza Luar, uno de los programas más longevos de la historia de la televisión española.

  • 1999: en España la eta declara una tregua indefinida de manera unilateral (concluida el tres de diciembre de 1999).

