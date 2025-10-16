Santoral del 17 de octubre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

DS Jueves, 16 de octubre 2025, 20:00 Comenta Compartir

Hoy, 17 de octubre el Santoral Cristiano festeja el Santo de San Ignacio de Antioquía, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.

San ... Ignacio de Antioquía, discípulo de los venerables San Pablo y San Juan, ostenta el honor de ... ser el primero en emplear la expresión "Iglesia Católica". Sufrió persecución por parte de las autoridades romanas, que lo llevaron a la ciudad de Roma donde finalmente murió como mártir. Durante su viaje hacia Roma, dejó un legado invaluable al redactar siete cartas en las que expuso su visión sobre la naturaleza y el comportamiento adecuado de la Iglesia y su relación con los demás.

Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Dulcidio de Agen

Florencio de Orange

Gilberto de Toulouse

Isidoro Gagelin

Juan eremita de Licópolis

Oseas profeta y Ricardo Gwyn © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

