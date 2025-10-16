Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Santoral del 17 de octubre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

Jueves, 16 de octubre 2025, 20:00

Hoy, 17 de octubre el Santoral Cristiano festeja el Santo de San Ignacio de Antioquía, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.

San ... Ignacio de Antioquía, discípulo de los venerables San Pablo y San Juan, ostenta el honor de ... ser el primero en emplear la expresión "Iglesia Católica". Sufrió persecución por parte de las autoridades romanas, que lo llevaron a la ciudad de Roma donde finalmente murió como mártir. Durante su viaje hacia Roma, dejó un legado invaluable al redactar siete cartas en las que expuso su visión sobre la naturaleza y el comportamiento adecuado de la Iglesia y su relación con los demás.

