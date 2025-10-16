Las efemérides más destacadas del 17 de octubre
¿Qué ocurrió el 17 de octubre? Descubre los momentos clave
DS
Jueves, 16 de octubre 2025, 22:00
Explora las efemérides del día y conoce los hitos y momentos culturales que definieron el 17 de octubre.
-
¿Qué pasó el 17 de octubre?
En España:
-
1533: en Madrid (España), el rey Carlos I emite la real cédula que ordena la construcción de caminos en la Nueva España (actual México). Es así que el ingeniero militar Juan Bautista Antonelli traza la primera vía transitable desde la Ciudad de México hasta el puerto de Veracruz, atravesando los asentamientos hispanos de Puebla, Nueva Córdoba (hoy Córdoba), y Orizaba. El virrey Luis de Velasco (hijo) inaugurará esta vía recién en 1590.
-
1952: en España se funda la Universidad de Navarra.
-
1977: entra en vigor la Ley de Amnistía en España de 1977.
-
1991: en España, la banda terrorista ETA mutila a Irene Villa y a su madre con una bomba lapa en su coche.
