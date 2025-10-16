Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Las efemérides más destacadas del 17 de octubre

¿Qué ocurrió el 17 de octubre? Descubre los momentos clave

DS

Jueves, 16 de octubre 2025, 22:00

Comenta

Explora las efemérides del día y conoce los hitos y momentos culturales que definieron el 17 de octubre.

  1. ¿Qué pasó el 17 de octubre?

En España:

  • 1533: en Madrid (España), el rey Carlos I emite la real cédula que ordena la construcción de caminos en la Nueva España (actual México). Es así que el ingeniero militar Juan Bautista Antonelli traza la primera vía transitable desde la Ciudad de México hasta el puerto de Veracruz, atravesando los asentamientos hispanos de Puebla, Nueva Córdoba (hoy Córdoba), y Orizaba. El virrey Luis de Velasco (hijo) inaugurará esta vía recién en 1590.

  • 1952: en España se funda la Universidad de Navarra.

  • 1977: entra en vigor la Ley de Amnistía en España de 1977.

  • 1991: en España, la banda terrorista ETA mutila a Irene Villa y a su madre con una bomba lapa en su coche.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Revés judicial para el Ayuntamiento de Málaga: una sentencia lo aboca a mantener zonas verdes públicas que costean los vecinos
  2. 2 Marihuana a las puertas de La Rosaleda: el narco atrapado en el atasco del fútbol tras la victoria del Málaga
  3. 3 Vende las joyas de la anciana a la que cuida en Málaga e intenta tirarse por la ventana cuando su familia la descubre
  4. 4 Alameda se paraliza ante el desahucio de Fran Custodio, un vecino de 64 años con un 94% de discapacidad
  5. 5 El restaurante La Cosmopolita cierra tras 15 años como referente en Málaga
  6. 6 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Coín
  7. 7 Otra jornada de caos de tráfico en la zona Este con atascos de diez kilómetros en La Cala del Moral
  8. 8 La lluvia irrumpe en Málaga: más chubascos y tormentas hasta el mediodía en estas zonas
  9. 9 Apuñalamiento en Palma-Palmilla: evacúan a un hombre de 45 años al Hospital Regional de Málaga
  10. 10 Heridos leves los dos ocupantes de una avioneta tras un aterrizaje de emergencia en Periana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las efemérides más destacadas del 17 de octubre

Las efemérides más destacadas del 17 de octubre