Santoral del 17 de agosto de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

José María Marín

José María Marín

Sábado, 16 de agosto 2025, 18:22

17 de agosto tiene lugar el Santo de Santa Clara de Montefalco entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

Santa Clara ... de Montefalco, nacida en la ciudad italiana de Montefalco en el año 1268, llevó una vida de profunda devoción y entrega a Dios desde temprana edad. A los seis años, ingresó en una ermita construida por su hermana mayor, Giovanna, donde desde el principio mostró un amor y dedicación excepcionales hacia los demás y una profunda vida de oración. A pesar de las dificultades y oposiciones, Santa Clara de Montefalco perseveró en su fe y en su servicio a Dios y a los demás. Falleció a los 40 años el 17 de agosto, dejando un legado de santidad y amor a Dios que ha sido venerado a lo largo de los siglos.

