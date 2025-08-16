Santoral del 17 de agosto de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy
17 de agosto tiene lugar el Santo de Santa Clara de Montefalco entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.
Santa Clara ... de Montefalco, nacida en la ciudad italiana de Montefalco en el año 1268, llevó una vida de profunda devoción y entrega a Dios desde temprana edad. A los seis años, ingresó en una ermita construida por su hermana mayor, Giovanna, donde desde el principio mostró un amor y dedicación excepcionales hacia los demás y una profunda vida de oración. A pesar de las dificultades y oposiciones, Santa Clara de Montefalco perseveró en su fe y en su servicio a Dios y a los demás. Falleció a los 40 años el 17 de agosto, dejando un legado de santidad y amor a Dios que ha sido venerado a lo largo de los siglos.
Onomástica de hoy
¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros.
Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar.
Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy:
Clara de Montefalco
Elías el Joven
Eusebio Papa
Ierón de Frisia
Jacinto de Cracovia
Juana Delanoue
Mirón de Cizico
Beatriz de Silva
Meneses.
