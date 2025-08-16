Las efemérides más destacadas del 17 de agosto
Descubre la historia del 17 de agosto: efemérides de nacimientos, defunciones y sucesos
Sábado, 16 de agosto 2025, 22:00
Embárcate en un viaje temporal: descubre eventos que redefinieron eras y expresiones culturales del 17 de agosto.
-
¿Qué pasó el 17 de agosto?
En España:
-
1930: en la ciudad de San Sebastián se firma el Pacto de San Sebastián en el que todos los partidos republicanos españoles acuerdan la estrategia para poner fin a la monarquía de Alfonso XIII y proclamar la Segunda República Española.
-
1936: en el marco de la guerra civil española, comienza la batalla de Sierra Guadalupe por la cual el ejército republicano sufre una nueva derrota en la zona de Guadalupe, Trujillo y Navalmoral de la Mata.
-
1987: en Argentina, La 100, considerada la radio N°1 de habla-española, inició sus transmisiones.
-
1993: el cantante de pop latino español Alejandro Sanz, lanza al mercado su álbum titulado Si tú me miras.
-
2016: Patrick Nogueira asesina en la localidad de Pioz, Guadalajara, España a sus dos tíos y sus dos primos en el chalet en el que residía la familia
-
2017: en Barcelona y Cambrils (España) se producen sendos atentados terroristas que provocan la muerte a 16 personas, además de numerosos heridos.
