Santoral del 14 de septiembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

José María Marín

José María Marín

Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:00

Santa Notburga se celebra en el día de hoy, 14 de septiembre según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

Santa Notburga vio la ... luz en 1265 en la pequeña villa austriaca de Rattenberg. En ese lugar, asumió el rol de cocinera en el hogar del conde Henry. Aprovechando su labor, recolectaba los sobrantes de comida que la familia aristocrática dejaba de lado y los destinaba a los menos afortunados. Cuando se descubrió su acción, la ama de la casa la despidió, pero poco después cayó enferma. Sin embargo, la santa permaneció a su lado, brindándole cuidados hasta sus últimos momentos.

