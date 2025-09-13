Santoral del 14 de septiembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy
Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!
Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:00
Santa Notburga se celebra en el día de hoy, 14 de septiembre según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.
Santa Notburga vio la ... luz en 1265 en la pequeña villa austriaca de Rattenberg. En ese lugar, asumió el rol de cocinera en el hogar del conde Henry. Aprovechando su labor, recolectaba los sobrantes de comida que la familia aristocrática dejaba de lado y los destinaba a los menos afortunados. Cuando se descubrió su acción, la ama de la casa la despidió, pero poco después cayó enferma. Sin embargo, la santa permaneció a su lado, brindándole cuidados hasta sus últimos momentos.
Onomástica de hoy
¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros.
Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar.
Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy:
-
Alberto de Castro Gualteri
-
Cipriano de Cartago
-
Gabriel Taurino Dufresse
-
General mártir
-
Materno de Colonia
-
Pedro de Bellevaux
-
Salustia de Roma
© Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.