Las efemérides más destacadas del 14 de septiembre

Efemérides actuales: 14 de septiembre y sus momentos más significativos

José María Marín

José María Marín

Sábado, 13 de septiembre 2025, 22:00

Explora nuestras efemérides y revive hitos y momentos culturales inolvidables del 14 de septiembre.

  1. ¿Qué pasó el 14 de septiembre?

En España:

  • 1262: en España, Alfonso X el Sabio conquista la ciudad de Cádiz, hasta entonces bajo dominio andalusí.

  • 1264: en España, Alfonso X el Sabio conquista la importante fortaleza musulmana de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

  • 1485: En la Catedral de Zaragoza (España), se lleva a cabo un atentado contra el inquisidor del Reino de Aragón Pedro de Arbués, perpetrado por un grupo de judeoconversos. El crimen de Arbués suscitó gran indignación en el reino, desatándose una feroz represión contra los judíos y judeoconversos.

  • 1810: en la ciudad de Cochabamba (actual Bolivia), se registra el levantamiento libertario contra la Corona española, encabezado por el coronel Francisco del Rivero y el caudillo Esteban Arze.

  • 1923: en España, Miguel Primo de Rivera se convierte en dictador.

  • 1937: en Ginebra, Suiza, el presidente del gobierno de la República Española Juan Negrín pronuncia un discurso ante la Sociedad de Naciones, denunciando la intervención de Italia y Alemania en la Guerra civil española en favor del bando sublevado.

