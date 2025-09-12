Santoral del 13 de septiembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

José María Marín Viernes, 12 de septiembre 2025, 18:31 Comenta Compartir

Hoy, 13 de septiembre el Santoral Cristiano festeja el Santo de San Juan Crisóstomo, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.

San Juan ... Crisóstomo, junto con San Basilio el Grande y San Gregorio Nacianceno, es considerado uno de los pilares de la Iglesia ortodoxa y uno de los teólogos más importantes de la historia. Aunque inicialmente se le conocía como Juan de Antioquía debido a su lugar de origen, su apellido "Crisóstomo" ha perdurado en la memoria. En griego, "Crisóstomo" significa "boca de oro", en referencia a su habilidad para ofrecer discursos elocuentes y poderosos.

Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Amado de Sens

Amado de Sion

Emiliano de Valence

Julián de Ancira

Litorio de Tours

Marcelino de Cartago

Maurilio de Angers

Venerio de Tiro Maggiore © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

