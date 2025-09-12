Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Santoral del 13 de septiembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

Viernes, 12 de septiembre 2025, 18:31

Hoy, 13 de septiembre el Santoral Cristiano festeja el Santo de San Juan Crisóstomo, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.

San Juan ... Crisóstomo, junto con San Basilio el Grande y San Gregorio Nacianceno, es considerado uno de los pilares de la Iglesia ortodoxa y uno de los teólogos más importantes de la historia. Aunque inicialmente se le conocía como Juan de Antioquía debido a su lugar de origen, su apellido "Crisóstomo" ha perdurado en la memoria. En griego, "Crisóstomo" significa "boca de oro", en referencia a su habilidad para ofrecer discursos elocuentes y poderosos.

