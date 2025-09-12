Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Las efemérides más destacadas del 13 de septiembre

José María Marín

Viernes, 12 de septiembre 2025, 22:00

Descubre el fluir del tiempo con efemérides: hitos históricos y momentos culturales del 13 de septiembre en diversas épocas.

  1. ¿Qué pasó el 13 de septiembre?

En España:

  • 1504: en España los Reyes Católicos publican una Real Cédula disponiendo la erección de la Real Capilla de Granada.

  • 1923: en España, el general Primo de Rivera, suspende la Constitución de 1876, disuelve el Parlamento e instaura una dictadura.

  • 1961: se anuncia el compromiso oficial de casamiento de Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia, reyes de España entre 1975 y 2014.

  • 1974: en España, la organización terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA) realiza un atentado en la calle del Correo de Madrid, matando a 13 personas.

