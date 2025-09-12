Las efemérides más destacadas del 13 de septiembre
Efemérides actuales: 13 de septiembre y sus momentos más significativos
Viernes, 12 de septiembre 2025, 22:00
Descubre el fluir del tiempo con efemérides: hitos históricos y momentos culturales del 13 de septiembre en diversas épocas.
-
¿Qué pasó el 13 de septiembre?
En España:
-
1504: en España los Reyes Católicos publican una Real Cédula disponiendo la erección de la Real Capilla de Granada.
-
1923: en España, el general Primo de Rivera, suspende la Constitución de 1876, disuelve el Parlamento e instaura una dictadura.
-
1961: se anuncia el compromiso oficial de casamiento de Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia, reyes de España entre 1975 y 2014.
-
1974: en España, la organización terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA) realiza un atentado en la calle del Correo de Madrid, matando a 13 personas.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.