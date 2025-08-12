Santoral del 13 de agosto de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

José María Marín Martes, 12 de agosto 2025, 20:00 Comenta Compartir

El Santoral Cristiano celebra hoy, 13 de agosto el Santo de San Hipólito, entre otros.

San Hipólito fue un destacado presbítero de la Iglesia romana ... que, en un punto de su vida, expresó su desacuerdo con la elección del Papa San Calixto. Este desacuerdo lo llevó a separarse de la Iglesia durante más de una década. En el año 217, San Hipólito fue elegido como el primer antipapa de la historia, lo que provocó un conflicto con la sede papal y su posterior destierro a la isla de Cerdeña. Sin embargo, con el tiempo, San Hipólito experimentó una conversión y se reconcilió con la Iglesia. Finalmente, en el año 235, durante las persecuciones del emperador Maximino el Tracio, fue martirizado por su fe cristiana.

Noticia relacionada Efemérides de hoy: qué pasó un 13 de agosto Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Antíoco de Lyon

Benildo

Casiano de Imola

Gertrudis de Altenberg

Juan Berchmans

Máximo el Confesor

Ponciano

Radegunda

Vigberto. © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

