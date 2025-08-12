Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Santoral

Santoral del 13 de agosto de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

José María Marín

José María Marín

Martes, 12 de agosto 2025, 20:00

El Santoral Cristiano celebra hoy, 13 de agosto el Santo de San Hipólito, entre otros.

San Hipólito fue un destacado presbítero de la Iglesia romana ... que, en un punto de su vida, expresó su desacuerdo con la elección del Papa San Calixto. Este desacuerdo lo llevó a separarse de la Iglesia durante más de una década. En el año 217, San Hipólito fue elegido como el primer antipapa de la historia, lo que provocó un conflicto con la sede papal y su posterior destierro a la isla de Cerdeña. Sin embargo, con el tiempo, San Hipólito experimentó una conversión y se reconcilió con la Iglesia. Finalmente, en el año 235, durante las persecuciones del emperador Maximino el Tracio, fue martirizado por su fe cristiana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Al menos 15 niños con lesiones oculares por una atracción de feria en Valle de Abdalajís
  2. 2 Despiden a un trabajador de Carrefour por invitar a dulces por su cumpleaños: ahora deben readmitirle o pagarle 105.000 euros
  3. 3

    El empresario que financió a Alvise denuncia haber sido obligado a transferir 1,2 millones a punta de pistola
  4. 4 A la fuga en sentido contrario y a 180 km/h en Campillos: condenado por octava vez por conducir sin carnet
  5. 5 La nueva incorporación del SAS a los centros de salud andaluces que llegará en septiembre
  6. 6 Fallece un ciclista de 67 años en la carretera de Alhaurín el Grande
  7. 7

    Málaga capital escapa del retroceso del turismo en el conjunto de la provincia
  8. 8

    Francisco S. Fernández: «Claro que pasa que se quede un alumno dentro cuando cerramos la Facultad»
  9. 9

    El Ayuntamiento de Málaga arrincona al Rincón Cubano: posible cierre de caseta
  10. 10 Los empresarios del polígono Guadalhorce alertan de un «repunte de la prostitución»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Santoral del 13 de agosto de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Santoral del 13 de agosto de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy