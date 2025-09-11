Santoral del 12 de septiembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Hoy, 12 de septiembre el Santoral Cristiano festeja el Santo de Santa Dulce Nombre de María, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.

Santa Dulce Nombre de María es el título atribuido a la mujer que se convertiría en la madre de Dios, según lo sugiere el Evangelio de Lucas. Derivado del término hebreo "Miriam", su significado incluye "Doncella", "Señora" y "Princesa". Sin embargo, también presenta diversas interpretaciones. Entre ellas, está la posibilidad de traducirlo como "mar amargo", en referencia a la difícil situación vivida por el pueblo de Israel. Esta festividad fue oficialmente establecida por el Papa Inocencio XI en 1683.

Onomástica de hoy

¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros.

Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar.

Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Albeo de Emly

Autónomo de Bitinia

Curonato obispo

Francisco Chóe Kyong-hwam

Guido de Anderlech

Poncio de Serrancolin

