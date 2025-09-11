Las efemérides más destacadas del 12 de septiembre
Efemérides destacadas del 12 de septiembre: Un repaso a la historia
Jueves, 11 de septiembre 2025, 22:00
Embárcate en un viaje a través del tiempo: descubre efemérides diarias y momentos históricos del 12 de septiembre.
¿Qué pasó el 12 de septiembre?
En España:
1504: Cristóbal Colón parte hacia España luego de concluir su cuarto viaje a América.
1631: frente a las costas brasileñas de Pernambuco, la escuadra española derrota a la neerlandesa en un combate naval.
1827: en Valparaíso (Chile) se funda el periódico El Mercurio, el más antiguo en lengua española.
2015: en Málaga (España), es coronada canónicamente la virgen del Rocío.
