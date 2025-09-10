Santoral del 11 de septiembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

José María Marín Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:00 Comenta Compartir

11 de septiembre tiene lugar el Santo de San Pafnucio de Egipto entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San Pafnucio ... de Egipto fue alumno de San Antonio y desempeñó un papel en el Concilio de Nicea, donde se rechazó el arrianismo. Aunque siempre mantuvo una actitud amable y equilibrada hacia esta perspectiva, su enfoque estaba en difundir la enseñanza del Señor. Se le atribuye la conversión de Santa Thais, una pecadora a quien el santo guió hacia la senda de la oración.

Noticia relacionada Efemérides de hoy: qué pasó un 11 de septiembre Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Adelfio de Luxeuil

Daniel Wyn

Elías Espeleota

Juan Gabriel Perboyre

Leudino de Toul

Paciente de Lyon

Sacerdote de Lyond © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión