Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Santoral

Santoral del 11 de septiembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

José María Marín

José María Marín

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:00

11 de septiembre tiene lugar el Santo de San Pafnucio de Egipto entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San Pafnucio ... de Egipto fue alumno de San Antonio y desempeñó un papel en el Concilio de Nicea, donde se rechazó el arrianismo. Aunque siempre mantuvo una actitud amable y equilibrada hacia esta perspectiva, su enfoque estaba en difundir la enseñanza del Señor. Se le atribuye la conversión de Santa Thais, una pecadora a quien el santo guió hacia la senda de la oración.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denunciado por pintar un gran pene para señalizar un bache en una calle de Málaga
  2. 2 Un hombre, en estado grave tras un nuevo apuñalamiento en Málaga
  3. 3 Asaltan dos veces en una semana la misma casa de Parque Clavero
  4. 4 Miguel Carcaño, condenado por el asesinato de Marta del Castillo, trasladado a la prisión de Archidona
  5. 5

    La Junta da vía libre a más de 600 viviendas en Churriana: estos son los proyectos y los precios
  6. 6 Un nuevo bus circular y exprés une Rincón de la Victoria y Málaga: el trayecto de vuelta es innovador
  7. 7 Dos restaurantes de Málaga, nominados a mejor apertura en España
  8. 8

    Un estudio desvela los lugares de veraneo favoritos de los malagueños a través de las señales de sus móviles
  9. 9 «La muerte de mi hermano se podría haber evitado si el pozo hubiera estado delimitado»
  10. 10

    Multa a los padres de los menores que vapeen

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Santoral del 11 de septiembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Santoral del 11 de septiembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy