Las efemérides más destacadas del 11 de septiembre

Efemérides del día: 11 de septiembre, conoce las figuras históricas y eventos destacados

José María Marín

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 22:00

Descubre el fluir del tiempo con efemérides: hitos históricos y momentos culturales del 11 de septiembre en diversas épocas.

  1. ¿Qué pasó el 11 de septiembre?

En España:

  • 1609: en España se da la orden de expulsión contra los musulmanes no convertidos de Valencia; este será el inicio de la expulsión de todos los musulmanes de España.

  • 1714: finaliza el asedio de Barcelona que se rinde a las tropas borbónicas en la Guerra de Sucesión Española. Se pone fin a la guerra.

  • 1766: en España, Carlos III de España admite a los aborígenes americanos en las comunidades religiosas y los acepta para cargos civiles.

  • 1829: en Tampico (Tamaulipas, México) el general Antonio López de Santa Anna derrota al ejército español (Batalla de Tampico (1829)) que planeaba reconquistar México, al mando del brigadier Isidro Barradas (expedición Barradas).

  • 2008: la empresa española Telefónica anuncia su decisión de lanzar una OPA por 55,1 % de Telefónica Chile por unos 985 millones de dólares estadounidenses.

  • 2016: en Madrid, España, el ciclista colombiano Nairo Quintana se proclama vencedor de la Vuelta a España.

