Las efemérides más destacadas del 11 de septiembre
Efemérides del día: 11 de septiembre, conoce las figuras históricas y eventos destacados
Miércoles, 10 de septiembre 2025, 22:00
Descubre el fluir del tiempo con efemérides: hitos históricos y momentos culturales del 11 de septiembre en diversas épocas.
¿Qué pasó el 11 de septiembre?
En España:
1609: en España se da la orden de expulsión contra los musulmanes no convertidos de Valencia; este será el inicio de la expulsión de todos los musulmanes de España.
1714: finaliza el asedio de Barcelona que se rinde a las tropas borbónicas en la Guerra de Sucesión Española. Se pone fin a la guerra.
1766: en España, Carlos III de España admite a los aborígenes americanos en las comunidades religiosas y los acepta para cargos civiles.
1829: en Tampico (Tamaulipas, México) el general Antonio López de Santa Anna derrota al ejército español (Batalla de Tampico (1829)) que planeaba reconquistar México, al mando del brigadier Isidro Barradas (expedición Barradas).
2008: la empresa española Telefónica anuncia su decisión de lanzar una OPA por 55,1 % de Telefónica Chile por unos 985 millones de dólares estadounidenses.
2016: en Madrid, España, el ciclista colombiano Nairo Quintana se proclama vencedor de la Vuelta a España.
