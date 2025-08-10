Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Santoral del 11 de agosto de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

José María Marín

José María Marín

Domingo, 10 de agosto 2025, 18:37

San Alejandro Carbonero se celebra en el día de hoy, 11 de agosto según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

San Alejandro Carbonero ... fue un destacado obispo de Comana, cuya elección se produjo de manera especial. Durante el proceso de selección, San Gregorio el Taumaturgo, quien presidía la elección, no pudo decidirse por ninguno de los otros candidatos. Sin embargo, al examinar a Alejandro, descubrió su bondad y virtud, además de sorprenderse al saber que había renunciado a su carrera filosófica para seguir la fe de Cristo.

