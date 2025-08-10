Santoral del 11 de agosto de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

José María Marín Domingo, 10 de agosto 2025, 18:37 Comenta Compartir

San Alejandro Carbonero se celebra en el día de hoy, 11 de agosto según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

San Alejandro Carbonero ... fue un destacado obispo de Comana, cuya elección se produjo de manera especial. Durante el proceso de selección, San Gregorio el Taumaturgo, quien presidía la elección, no pudo decidirse por ninguno de los otros candidatos. Sin embargo, al examinar a Alejandro, descubrió su bondad y virtud, además de sorprenderse al saber que había renunciado a su carrera filosófica para seguir la fe de Cristo.

Noticia relacionada Efemérides de hoy: qué pasó un 11 de agosto Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Atracta

Casiano de Benevento

Clara de Asís

Equicio de Valeria

Filomena

Gaugerico

Rufino de Asís

Rustícola de Arlés

Susana

Taurino de Évreux

Tiburcio de Roma © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

