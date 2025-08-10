Santoral del 11 de agosto de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy
Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!
Domingo, 10 de agosto 2025, 18:37
San Alejandro Carbonero se celebra en el día de hoy, 11 de agosto según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.
San Alejandro Carbonero ... fue un destacado obispo de Comana, cuya elección se produjo de manera especial. Durante el proceso de selección, San Gregorio el Taumaturgo, quien presidía la elección, no pudo decidirse por ninguno de los otros candidatos. Sin embargo, al examinar a Alejandro, descubrió su bondad y virtud, además de sorprenderse al saber que había renunciado a su carrera filosófica para seguir la fe de Cristo.
Onomástica de hoy
¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros.
Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar.
Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy:
-
Atracta
-
Casiano de Benevento
-
Clara de Asís
-
Equicio de Valeria
-
Filomena
-
Gaugerico
-
Rufino de Asís
-
Rustícola de Arlés
-
Susana
-
Taurino de Évreux
-
Tiburcio de Roma
© Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.