Las efemérides más destacadas del 11 de agosto

¿Qué pasó el 11 de agosto?
En España:
1492: en Roma, el cardenal español Rodrigo de Borja es elegido papa y adopta el nombre de Alejandro VI.
1718: tiene lugar la Batalla del cabo Passaro entre escuadras navales británica y española.
1851: en España, se inicia la construcción del canal de Isabel II, principal suministro de agua de Madrid.
1924: se produce un levantamiento general de las kabilas rifeñas después de que el general Primo de Rivera anuncie la retirada de las tropas españolas en Marruecos.
1936: en Sevilla, España, es fusilado Blas Infante, llamado «padre de la patria andaluza», a manos de las tropas falangistas por su ideología independentista o federalista andaluza.
1936: En el contexto de la guerra civil española (1936-1939), parte de Jaén el primer Tren de la Muerte con prisioneros destinados a la cárcel de Alcalá de Henares. El tren sería interceptado por milicianos armados asesinando a varios de los detenidos, entre ellos, políticos, el jefe local de la Falange y cuatro religiosos.
1938: en España, el presidente del Gobierno, Juan Negrín, nacionaliza las empresas españolas.
2012: Ola de calor en España en la que se superan los registros históricos del mes de agosto en numerosos observatorios con 45,9 °C en Sevilla, 45,4°C en Córdoba y más de 44°C en muchas ciudades de Andalucía y Murcia.
