Las efemérides más destacadas del 11 de agosto

Efemérides destacadas del 11 de agosto: Un repaso a la historia

José María Marín

Domingo, 10 de agosto 2025, 22:00

Recorre la historia con nuestras efemérides: vive eventos y expresiones culturales que marcaron el 11 de agosto.

  1. ¿Qué pasó el 11 de agosto?

En España:

  • 1492: en Roma, el cardenal español Rodrigo de Borja es elegido papa y adopta el nombre de Alejandro VI.

  • 1718: tiene lugar la Batalla del cabo Passaro entre escuadras navales británica y española.

  • 1851: en España, se inicia la construcción del canal de Isabel II, principal suministro de agua de Madrid.

  • 1924: se produce un levantamiento general de las kabilas rifeñas después de que el general Primo de Rivera anuncie la retirada de las tropas españolas en Marruecos.

  • 1936: en Sevilla, España, es fusilado Blas Infante, llamado «padre de la patria andaluza», a manos de las tropas falangistas por su ideología independentista o federalista andaluza.

  • 1936: En el contexto de la guerra civil española (1936-1939), parte de Jaén el primer Tren de la Muerte con prisioneros destinados a la cárcel de Alcalá de Henares. El tren sería interceptado por milicianos armados asesinando a varios de los detenidos, entre ellos, políticos, el jefe local de la Falange y cuatro religiosos.

  • 1938: en España, el presidente del Gobierno, Juan Negrín, nacionaliza las empresas españolas.

  • 2012: Ola de calor en España en la que se superan los registros históricos del mes de agosto en numerosos observatorios con 45,9 °C en Sevilla, 45,4°C en Córdoba y más de 44°C en muchas ciudades de Andalucía y Murcia.

