Santoral del 10 de septiembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

José María Marín Martes, 9 de septiembre 2025, 19:01 Comenta Compartir

El Santoral Cristiano celebra hoy, 10 de septiembre el Santo de San Nicolás de Tolentino, entre otros.

San Nicolás de Tolentino representa el primer Santo ... proveniente de la Orden de San Agustín. Desde su juventud, dedicó gran parte de su tiempo a la oración y, en su adolescencia, optó por unirse a los agustinos en el convento de la localidad italiana de Tolentino. Antes de cumplir los 18 años, ya había sido ordenado sacerdote. A partir de ese instante, se entregó plenamente a la predicación del Evangelio, al cuidado de los ancianos y enfermos, y a satisfacer las necesidades espirituales de los creyentes.

Noticia relacionada Efemérides de hoy: qué pasó un 10 de septiembre Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Agabio de Novara

Autberto de Avranches

Eduardo Barlow

Nemesio de Alejandría

Salvio de Albi

Teodardo de Spira

Pulqueria de Constantinopla © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión