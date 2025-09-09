Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Santoral del 10 de septiembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

José María Marín

Martes, 9 de septiembre 2025, 19:01

El Santoral Cristiano celebra hoy, 10 de septiembre el Santo de San Nicolás de Tolentino, entre otros.

San Nicolás de Tolentino representa el primer Santo ... proveniente de la Orden de San Agustín. Desde su juventud, dedicó gran parte de su tiempo a la oración y, en su adolescencia, optó por unirse a los agustinos en el convento de la localidad italiana de Tolentino. Antes de cumplir los 18 años, ya había sido ordenado sacerdote. A partir de ese instante, se entregó plenamente a la predicación del Evangelio, al cuidado de los ancianos y enfermos, y a satisfacer las necesidades espirituales de los creyentes.

